【打壓華為】涉阻FCC調查華為　美司法部起訴兩中國公民

▲ 兩中國公民試圖招募一名可以獲取FCC對華為進行的調查資訊的執法人員，為中國政府和華為工作。

美國近年一直稱華為對美國安全構成重大風險，而加強對華為進行調查。美國司法部周一（24日）宣布，起訴兩名中國公民何國春和王正，指控他們代表中國政府，獲取與聯邦通訊委員會（FCC）對華為調查的相關機密資料和審判證據。

【用戶私隱】Google遭德州司法部起訴 涉未經同意收集用戶生物特徵數據

美國司法部於訴狀中稱，二人試圖招募一名可以獲取FCC對華為進行的調查資訊的執法人員，為中國政府和華為工作。該員工在交出一張與華為案有關、印有「機密」字眼文件的照後便收到價值4.1萬美元（約32萬港元）的比特幣。其後，兩人又試圖用數千美元的現金和珠寶賄賂該員工，以獲取更多機密文件和調查的敏感細節。

當局又指，該名「受賄」的美國執法人員，實為聯邦調查局（FBI）特工，交給何國春和王正的「機密文件」亦只是一些已公開的資訊。司法部部長Merrick Garland在新聞發布會上表示，二人的企圖「旨在保護一家中國公司免受問責，並破壞我們司法系統的完整性」。

【華為新品】華為中階手機nova 10系列今開售 最平$2,788可入手

【華為HDC2022】華為開發者大會 延期至11月4日舉行

責任編輯：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：