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【新股IPO】巨子生物2367今日起招股 入場費5596元

股樓投資 17:09 2022/10/25

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內地基於生物活性成分的專業皮膚護理產品生產商巨子生物（新上市編號：02367）今日（25日）起至周五(28日)招股，擬全球發售2260.88萬股，香港公開發售佔近一成，國際發售佔近九成，招股價介乎24.3至27.7元，每手200股計，一手入場費5595.84元，11月4日掛牌；高盛及中金為聯席保薦人。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

巨子生物產品組合中共有106項SKU，涵蓋功效性護膚品、醫用敷料和保健食品的八大主要品牌，即可復美、可麗金、可預、可痕、可復平、利妍、欣苷及參苷。今年首5個月，收入7.23億元人民幣，按年增長38.89%，期內利潤3.14億元人民幣，增長8.33%。

    點擊圖片放大
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集資所得，當中約11%用於研發投資以通過招聘擴大研發團隊、擴展研發設施及進行測試和驗證研究；約28%用於擴展與產品組合及生物活性成分有關的生產能力；約46%用於增強全渠道銷售及經銷網絡，並開展以科學和知識為導向的營銷活動以提高品牌知名度；約5%用於提升營運及信息系統；約10%用於營運資金及一般公司用途。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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記者：張以正

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巨子生物（02367） IPO 港股

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