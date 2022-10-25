【美元定存】美元定存高息王10厘 專家拆解短存受捧玄機

▲ 美元定存高息王10厘

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美元定期存款息再衝頂，1年期息率上周終突破5厘新關，本周首兩天，暫有6間大小行還擊破頂息，包括招商永隆今天（10月25日）全面加息，更把3個月或以上年息追趕4厘息行列；信銀國際提高半年期年息0.2厘至4厘關；上商則微升中長息。昨天（24日）另有3行出招，恒生 （00011） 提高3個月年息0.2厘至3.2厘，半年期年息上調0.3厘至3.8厘，交銀香港略升半年期年息至3.85厘，大新 （02356） 更追趕4厘息陣營。

專家料美國加快收水，市場重燃年底鬧美元荒的憂慮，遂令業界力搶美元。美滙指數雖失守112，但花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，料3個月內美滙指數挑戰117.96高位，未來半年至1年回落至106.31，兩年的長期目標為100.83。

回顧上周的吸存戰，正當大小銀行忙於加入4厘息俱樂部之際，勢要在存款爭霸戰中獨贏的富邦，上周五（21日）連環推5個破頂息，把1個月年息勁加1.5厘，新息率至4.88厘；3個月年息提高0.8厘至4.68厘；半年年息上調0.9厘至4.8厘；9個月年息調升0.85厘至4.95厘；1年息率加0.8厘至5.1厘；以上皆是相同存期的新高。

經歷第4季的大混戰，至今已有12行追趕4厘息陣營，集友於上周四（20日）孖招齊發推快閃息，存168天享4.08厘年息、288天年息更達4.38厘，起存金額為3萬美元的全新資金，上限500萬美元，適合所有客戶透過分行渠道開立，推廣期至本周四（10月27日），但額滿即止。

比較各行1年期美元定存息率，此外，渣打香港 （02888） 及星展齊加至4厘；工銀亞洲有4.05厘；大眾銀行、交銀香港及東亞 （00023） 達4.1厘；大新及信銀國際齊為4.2厘；建行亞洲更加至4.25厘；招商永隆今天勁升0.4厘至4.3厘。惟高處未算高，富邦新近以5.1厘抛離同業。

其實，4厘息派對的發起人要數富邦，該行率先於9月23日首推衝破4厘的長息，9個月有4.1厘年息等，破天荒超越銀債的4厘保底息。這台資行蟄伏近1個月，終在10月21日又再大舉加息，新息率再雄霸各存期成定息王。

不過，7天年息仍以恒生的10厘為全城最高，業界建議先開立短存，以便靜觀下周四（11月4日）聯儲局是否連續第4次加息0.75厘及會後議息聲明等，有助聰明錢靈活轉身。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪