【盈喜股】優品360發盈喜 中期純利增長最少2.5倍

上一篇文章
【ESG】英國金融行為監管局新提案 明年訂新規範杜絕企業「漂綠」
優品360（02360）公布盈喜，截至9月止中期純利按年大幅增長最少250%。按資料顯示，集團去年同期賺2,270萬元，換言之，今年中期最少賺7,945萬元。
優品360今日（25日）收報2.29元，升4.1%，成交額46萬元。
延伸閱讀：【二十大】花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策【見下頁】
同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒
集團解釋，純利大幅增長主要有3個原因：1 期內營業額比去年同期增長約19.6%，而營業額增長的原因主要為集團維持其擴張政策，中 港澳零售店舖比去年同期淨增加15間；2 集團對銷售策略之調整及對產品結構之優化，使毛利率有所提升；和3 透過改善員工成本佔營業額和租金佔營業額的比率，集團實現更高的運營效益。
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
記者：李兆明