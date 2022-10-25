【盈喜股】優品360發盈喜 中期純利增長最少2.5倍

優品360（02360）公布盈喜，截至9月止中期純利按年大幅增長最少250%。按資料顯示，集團去年同期賺2,270萬元，換言之，今年中期最少賺7,945萬元。

優品360今日（25日）收報2.29元，升4.1%，成交額46萬元。

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集團解釋，純利大幅增長主要有3個原因：1 期內營業額比去年同期增長約19.6%，而營業額增長的原因主要為集團維持其擴張政策，中 港澳零售店舖比去年同期淨增加15間；2 集團對銷售策略之調整及對產品結構之優化，使毛利率有所提升；和3 透過改善員工成本佔營業額和租金佔營業額的比率，集團實現更高的運營效益。

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記者：李兆明