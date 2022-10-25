【香港出口】9月出口貨值連續5個月下跌　按年跌9.1%勝市場預期

▲ 今年9月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌9.1%和7.8%。（資料圖片）

政府統計處發表對外商品貿易統計數字顯示，今年9月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌9.1%和7.8%。繼8月份錄得14.3%的按年跌幅後，9月份商品整體出口貨值為4,016億元，較上年同月下跌9.1%。

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與上年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌6.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌26.5%）、日本（跌13.9%）、馬來西亞（跌13.8%）和中國內地（內地）（跌8.5%）。另一方面，輸往新加坡（升24.1%）、印度（升11.3%）和越南（升9.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌54.4%）、美國（跌24.5%）和德國（跌18.9%）。

「電動機械、儀器和用具及零件」錄升幅

按主要貨品類別分析，今年9月份與上年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減224億元，跌39.5%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減121億元，跌19.7%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減55億元，跌23.1%）和「非鐵金屬」（減24億元，跌32.8%）。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增64億元，升73.7%）和「電動機械、儀器和用具及零件」（增42億元，升2.1%）的整體出口貨值則錄得升幅。

今年首9個月與上年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減1,321億元，跌24.9%）、「非鐵金屬」（減270億元，跌36.9%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減220億元，跌5.5%）。另一方面，「電動機械、儀器和用具及零件」（增581億元，升3.5%）和「專業、科學及控制用儀器及器具」（增414億元，升54.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

跨境陸路運輸持續受阻

政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸持續受阻下，9月商品出口貨值按年繼續大幅下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口進一步下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。



展望未來，由於主要先進經濟體通脹高企及有關央行因而加大力度收緊貨幣政策繼續抑制環球需求，香港的出口表現將會持續承受巨大壓力。

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責任編輯：李智美