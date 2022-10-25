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【大行報告】瑞信：股價累跌屬市場反應過度 上調香港寬頻評級至「跑贏大市」

股樓投資 17:12 2022/10/25

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香港寬頻（01310）將公布8月底止全財年業績，瑞信指其股價自9月起累跌24%，認為市場反應過度，並料其2022至2024年股息率仍然達雙位數，對其評級升至「跑贏大市」。香港寬頻周二（25日）收市報5.79元，升幅6.4%。

 

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

該行表示，計及疲弱經濟前景、預期下半財年寬頻用戶淨增加量減少及JOS業務增長放緩等因素後，預期公司下半財年收入將符合預期，但純利可能會較遜色。該行預測其2022至2024年股息率仍然達雙位數，並指現價水平以2023 財年預測市盈率計為歷史低位，將投資評級由「中性」提升至「跑贏大市」。


【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

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瑞信表示關注香港寬頻的企業解決方案戰略及前景，就財務成本增加及更保守的業務增長預測，將2022至2024年每股盈利預測下調30%、51.5%及29.5%，目標價由10.1元下調至6.8元。

 

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

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撰文：鄭昊彤

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香港寬頻（01310） 港股 大行報告

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