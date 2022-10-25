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【大灣區】新世界醫療品牌Humansa旗艦店開幕 集團CEO：冀年內於大灣區設30個據點

環球政經 18:19 2022/10/25

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新世界集團旗下的醫療健康品牌Humansa (仁山優社)，其旗艦中心在尖沙咀Victoria Dockside開幕。中心佔地超過14,000平方呎，將提供一站式醫健體驗和服務，包括體檢服務、物理治療師、健身教練、營養師意見以及全科醫生服務、流感疫苗等一般醫療服務。

【新股IPO】巨子生物2367今日起招股 入場費5596元【下一頁

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

Humansa行政總裁蘇嘉威表示留意到市場對健康需求持續增加，針對目前市場相關醫療服務較為分散的問題，旗艦中心將提供一站式服務及預防性方案。此外，他亦指集團目前已為至今已為30萬名客戶提供服務，當中又以婦兒、企業、運動人士等客群為主。現時Humansa正積極拓展大灣區業務，主力部署香港、深圳、廣州業務，預告正籌備廣州，期望可於本年內將大灣區版圖擴展至逾30個醫健布點。

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，大灣區擁有逾8,000萬的人口，對高端醫療需求龐大，集團將繼續與多方策略合作夥伴聯手，發揮協同效應，滿足香港以至粵港澳大灣區日益增加的優質醫健需求，著重預防性健康管理。

【新股IPO】巨子生物2367今日起招股 入場費5596元【下一頁

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記者：鄭日棱

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大灣區 新世界 醫生 營養師 物理治療 物理治療師 治療 鄭志剛

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