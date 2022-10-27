【iMoney Giftaway】送Club Wheelock 智能重力感應恆溫杯墊禮盒套裝

名額15份

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天氣開始漸涼，想隨時隨地飲到杯暖笠笠的熱飲? 今日係iMoney15歲生日，只要係留言區同iMoney講句生日祝福，並於以下網址回答簡單問題，即有機會獲得Club Wheelock 智能重力感應恆溫杯墊禮盒套裝，讓你擁有一個暖暖嘅冬日。

智能重力感應恆溫杯墊採用防爆玻璃面板，安全防水; 杯墊下的重力感應開關會自動斷電，安全可靠; USB連接，方便使用。

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌 及 Wheelock Living

2) 於Comment 欄Tag 2位朋友；

3) 「Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入https://bit.ly/3FuY8uL 回答簡單問題及填妥參加表格

截止日期﹕2022年11月3日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

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