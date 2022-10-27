  • 28°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iMoney Giftaway】送Club Wheelock 智能重力感應恆溫杯墊禮盒套裝

理財智慧 13:00 2022/10/27

分享：

分享：

 

iMoney GiftawayClub Wheelock 智能重力感應恆溫杯墊禮盒套裝

名額15

iMoney訂戶優先

 

天氣開始漸涼，想隨時隨地飲到杯暖笠笠的熱飲? 今日係iMoney15歲生日，只要係留言區同iMoney講句生日祝福，並於以下網址回答簡單問題，即有機會獲得Club Wheelock 智能重力感應恆溫杯墊禮盒套裝讓你擁有一個暖暖嘅冬日

 

智能重力感應恆溫杯墊採防爆玻璃面板，安全防水; 杯墊下的重力感應開關會自動斷電，安全可靠; USB連接，方便使用

 

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

 

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌Wheelock Living 

2) Comment Tag 2位朋友；

3) Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入https://bit.ly/3FuY8uL 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2022113日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

【逆回購】連續三天實現淨投放 人行逆回購2400億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股
摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股
【日圓匯率】「日圓先生」榊原英資：明年日央行或加息　日圓兌港元跌至4.59算
【日圓匯率】「日圓先生」榊原英資：明年日央行或加息　日圓兌港元跌至4.59算
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬
【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款