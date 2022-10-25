【港元定存】1年港元定存息最高4.6厘 傳統銀行與虛銀互撼

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【2022稅貸戰】今年稅貸紛加息 大新將於周四出招
月結在即，港元拆息持續創逾10多年新高，港元定期存款息難免跟加，今天（10月25日）暫有3間銀行上調定存息，包括livi bank追趕4厘息行列，繼匯立以來成為第2間虛銀提供1年有此高息；招商永隆也追趕4厘息尾班車，剛把3個月或以上年息大幅上調，至少有4.1厘；信銀國際也調升半年年息0.2厘，跟1年期齊報4厘。
計及建行亞洲、恒生 （00011） 及大新 （02356） 於昨天（24日）已提高不同存期的年息，這兩天合共有6間大小行出招。可是，交銀香港昨加息後，今日又減息，3個月年息剛調低0.1厘至險守4厘。
專家指，下周四（11月4日）本港最優惠利率（P）有機會加0.25厘，港銀在加P息前先發動前哨戰，冀捍衛存款。而1個月拆息已10連升，新報3.06厘。
比併發鈔行的港元定存息，渣打香港 （02888） 1年期現有兩個選擇，上周二（18日）把門檻1萬元新錢的年息驟加0.5厘，新息率至3.8厘；該行另有4厘高息之選，以入場費200萬元計，期內穩袋8萬元利息，但須全新資金等附帶條件。渣打兩存息均跑贏滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） ，滙豐與中銀齊報3.4厘。
半年期年息方面，渣打同樣有兩個選擇，依次為大額存款的3.8厘，以及新近大加低門檻存款0.6厘至3.6厘，兩息率抛離滙豐及中銀的3.1厘。
至於3個月期年息，中銀及滙豐雙雙調高0.3厘，中銀的新息率2.6厘，險勝滙豐的2.5厘，渣打此短存僅1.4厘，且只供中小企客戶。
計及中小行的港元定存高息榜，富邦於上周五（21日）「瘋狂搶錢」，驟加半年、9個月及1年期年息0.9厘，令半年期的新息率至4.4厘，9個月有4.5厘，1年享4.6厘，囊括中長息的榜首。
3個月期年息續以東亞 （00023） 提供年息享8.8厘，在存款爭霸戰中遙遙領先，起存額為1000元，但最多只限1萬元，合資格新客期內賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，惟下周一（10月31日）截止。
審視較冷門的存期，7天短存年息以集友及恒生齊享6厘膺高息王。
那邊廂，單以虛擬銀行比拼，1個月期年息以平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的2.5厘摘冠；3個月年息是小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘稱王。
4個月期年息以平安壹賬通的2.88厘最高；半年期年息方面，中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank，剛上調0.5厘至3.8厘而摘冠，跑贏工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 投資的虛銀富融（Fusion Bank）、以及TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank），富融與匯立齊報3.6厘。
9個月期年息也以livi bank的3.6厘稱冠，1年期息率以匯立與livi bank的4厘領先同業，18個月年息及兩年期年息也以匯立的4.08厘及4.18厘獨霸榜首。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪