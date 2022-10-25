【能源危機】IEA：世界已陷入首次真正的能源危機　各國正加快能源轉型

國際能源組織（IEA）負責人表示，由於液化天然氣（LNG）市場收緊，加上主要石油生產商削減供應，世界已陷入了首次真正的能源危機。IEA執行總裁Fatih Birol表示，明年只有200億立方米的新LNG產能將進入市場，在烏克蘭危機和中國對燃料的需求可能反彈的情況下，歐洲增加進口LNG將令市場供應更緊張。

油組成員國減產是危險決定

另一方面，Birol指，石油輸出國組織（OPEC）及其成員國（OPEC+）近日削減每日200萬桶的產量，這是一個危險的決定，因為今年石油需求增長接近每日200萬桶。他預計，明年石油需求每日將增加170萬桶，因此世界仍需要俄羅斯石油流入市場來滿足需求。

Birol認為，能源危機或會加速清潔能源發展，並形成可持續且安全的能源系統的轉折點，而能源安全是能源轉型的首要驅動力，各國將發展能源科技和可再生能源視為一種解決方案。

IEA將今年可再生能源發電量增長預測由8%上調至20%，將增加近400吉瓦（GW）。

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記者：張巧怡