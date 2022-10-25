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【雙11優惠】Trip.com推出「5週年×11.11每日狂賞」　送酒店、機票及買1送1門票優惠

商業 15:47 2022/10/25

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Trip.com於於10月28日至11月13日期間，推出「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動。（Trip.com 圖片）

適逢11月11日「雙11」購物節，再配合 「0+3」的入境措施，Trip.com於於10月28日至11月13日期間，推出「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動，每日發放酒店、當地體驗及機票等優惠。

【護髮商機】調查指港人關注護髮　Dyson投入44億港元加速研發

由10月28日至11月13日，逢週一、三、五上午10:00，用戶可開搶奕居、瑰麗酒店等共14間限量酒店優惠（共140個優惠價格間夜），包括以超低價111港元入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店。快閃當地玩樂優惠則於10月28日至11月13日，逢週二、四上午10:00開始。

Mastercard卡結賬　滿1,500港元減1,100

另外，Mastercard卡專享酒店優惠代碼於10月28日至11月11日每晚10時放送，Trip.com會員預訂本地、海外預付酒店或機票產品滿1,000港元（只適用於單一交易），輸入相應的優惠代碼，並以香港或澳門地區發行之Mastercard卡結賬，即可獲減200港元、400港元、600港元、800港元；或滿1,500港元減1,100港元。

Trip.com亦會於10月28日派發日本鐵路周遊券JR Pass優惠代碼，滿400港元減50港元，更在11月11日加碼賞，凡預訂指定香港及澳門指定玩樂門票、美食餐飲及日本鐵路周遊券JR Pass產品滿400港元，以指定優惠代碼即可獲減100港元。

【日本電器】日企加強發展四季使用「空氣循環扇」　風扇價格10年內漲逾6成

【日本遊】專家：日本受惠於港人報復性旅遊　10月1周內有1萬港人到訪日本

責任編輯：李智美

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