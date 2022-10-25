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【兗礦能源1171】瑞信一舉上調評級至「跑贏大市」 兗礦能源升6.1%

股樓投資 16:39 2022/10/25

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瑞信指海外煤價持續走強將為兗礦能源（01171）的盈利能力帶來支持，料其基本面會在第四季再加強，將其評級一舉上調至「跑贏大市」，目標價升至32元。兗礦能源周二（25日）收市報25.15元，升幅6.1％。
 

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

該行預期，兗礦能源強勁的基本面會在第四季進一步加強。就煤礦及鐵路部門或會在供暖季節時優先應對長期合同煤炭供應，該行預計第四季現貨短缺情況將持續，並預測第四季度煤價徘徊在每噸1,300至1,500元人民幣的高位，支撐煤炭公司的盈利能力。


【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

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瑞信將兗礦能源評級從「跑輸大市」一舉上調至「跑贏大市」，2022至2024年各年盈利預測上調20.5%、34.2%及42.8%至350億、320億及290億元人民幣，H股目標價由21.3港元調升至32港元。

 

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

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撰文：鄭昊彤

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H股 大行報告 兗礦能源（01171）

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