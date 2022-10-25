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【多圖】瓏碧現樓示範單位陪你睇 垂直立體設計使空間感倍增

股樓投資 15:44 2022/10/25

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由碧桂園香港發展的九龍城瓏碧，今日開放12樓3個連家具現樓示範單位予傳媒參觀，均利用垂直立體設計，增加整體空間感。另開放25樓全層共10個交樓標準單位予參觀。

其中12樓C室，實用面積281平方呎，屬1房間隔，以「型格時尚」為主題，橫向型客廳長約5米，設計師於客廳打造約30平方呎的空中書房，偌大空間方正實用、布局分明。單位採用白色配以大量原木傢具作點綴，以深淺色作對比，帶出簡約優雅風格，綴以多款具藝術感的擺設，配以落地大窗引景入室，予人溫馨舒適的感覺。

12樓C室

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而12樓B室及J室同為開放式間隔，實用面積 213平方呎。設計上選用不同風格，讓準買家可以即時做對比，挑選心儀的風格。客飯廳上方設置約67平方呎睡房，利用垂直空間設計分隔出不同生活空間，並提供更多儲物空間，客廳直連38平方呎的三合一露台，住戶可享受戶外的清新空氣和九龍仔公園或九龍寨城公園的曠闊景觀。

同步開放位於項目25樓的交樓標準示範單位，其中25樓D室，實用面積414平方呎，屬2房戶型。主人睡房設有L型落地大窗戶，住戶可多角度欣賞開揚都市景色。另一間睡房同樣設有偌大窗戶，提升房間亮度。

 

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 瓏碧 碧桂園 九龍城

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