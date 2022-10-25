【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

其他股評時段:

00:37 恒指仍低收 曾跌穿15000點

02:30 每周市況變況快

08:40 新常委似未有經濟學背景

11:40 外資大沽貨

13:50 比大市更保守

14:58 港股或臨結構性問題

17:00 加息期影響股市短綫反彈

18:00 港股有系統性風險？

21:00 14947點為短綫支持位

22:40 00916 龍源電力

24:24 03998 波司登

28:45 01211 比亞迪

32:08 02600 中國鋁業

37:00 00868 信義玻璃

43:00 00823 領展房產基金

50:40 03339 中國龍工

52:20 01877 君實生物

56:01 00005 滙豐

59:50 00880 澳博



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription