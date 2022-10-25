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【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

iMTV＋ 19:30 2022/10/25

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其他股評時段:

00:37 恒指仍低收 曾跌穿15000點
02:30 每周市況變況快
08:40 新常委似未有經濟學背景
11:40 外資大沽貨
13:50 比大市更保守
14:58 港股或臨結構性問題
17:00 加息期影響股市短綫反彈
18:00 港股有系統性風險？
21:00 14947點為短綫支持位
22:40 00916 龍源電力
24:24 03998 波司登
28:45 01211 比亞迪
32:08 02600 中國鋁業
37:00 00868 信義玻璃
43:00 00823 領展房產基金
50:40 03339 中國龍工
52:20 01877 君實生物
56:01 00005 滙豐
59:50 00880 澳博

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欄名 : 溫股知新

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技術分析 基金 港股 外資 恒生指數 加息 滙豐控股（00005） 香港經濟日報 經濟

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