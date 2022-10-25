英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視

英國一名女護士被指控在2015至16年間涉嫌殺害多名嬰兒，案件仍在審理中。近日有醫生及醫院同事作供，指女護士值班期間曾出現多宗嬰兒不適事件，他們曾表示憂慮，但被告知「不要小題大造」。

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在切斯特伯爵夫人醫院工作的首席兒科醫生賈亞拉姆（Ravi Jayaram）周一（24日）供稱，與同事在2015年6月起，發現萊比（Lucy Letby）工作的嬰兒病房內有多宗不尋常情況，及有嬰兒出現致命性失去意識的狀況。

首宗發現狀況的嬰兒A為當年6月8日出生的早產嬰，出現不尋常狀況後約24小時突然死亡。賈亞拉姆承認，當日未及時提出被指是首名被萊比殺害的嬰兒A身上，曾經出現的紫色不尋常痕跡。直至萊比被捕後，賈亞拉姆才向警方披露，在從業30年來未見過嬰兒身上出現類似症狀。

賈亞拉姆稱其時已與同事提出，對嬰兒出現不尋常狀況表示憂慮。但他們被通知，「不要傳開事件亦不要小題大造」（shouldn’t be saying such things and not to make a fuss）。

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同日亦有一名曾與萊比共事﹑在相同嬰兒病房工作的護士A作供。護士A指在萊比照顧的一名龍鳳胎男嬰死亡後，女嬰亦失去意識28小時。護士A與其他同事亦有參與搶救嬰兒A，直至對方回天乏術。

護士A憶述當日萊比發現女嬰失去呼吸後，並要求自己一同搶救。護士A指女嬰突然變得看似病重，情況猶如先前離世的男嬰，臉色蒼白並有紫色不尋常痕跡。護士A回憶起當時心情，稱當日曾說「不要再次發生」。

護士A亦指出，嬰兒症狀不時有可能急速惡化，但龍鳳胎嬰兒的狀況有不尋常，特別是女嬰在當日下午自己照顧時仍然狀況良好。幸好，女嬰最終康復並在一個月後出院。

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責任編輯：吳漢培