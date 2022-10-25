  • 25°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視

環球社會熱點 16:14 2022/10/25

分享：

分享：

英國一名女護士被指控在2015至16年間涉嫌殺害多名嬰兒，案件仍在審理中。近日有醫生及醫院同事作供，指女護士值班期間曾出現多宗嬰兒不適事件，他們曾表示憂慮，但被告知「不要小題大造」。

英恐怖護士疑似自白曝光 自稱「我係魔鬼」 【下一頁】

在切斯特伯爵夫人醫院工作的首席兒科醫生賈亞拉姆（Ravi Jayaram）周一（24日）供稱，與同事在2015年6月起，發現萊比（Lucy Letby）工作的嬰兒病房內有多宗不尋常情況，及有嬰兒出現致命性失去意識的狀況。

首宗發現狀況的嬰兒A為當年6月8日出生的早產嬰，出現不尋常狀況後約24小時突然死亡。賈亞拉姆承認，當日未及時提出被指是首名被萊比殺害的嬰兒A身上，曾經出現的紫色不尋常痕跡。直至萊比被捕後，賈亞拉姆才向警方披露，在從業30年來未見過嬰兒身上出現類似症狀。

賈亞拉姆稱其時已與同事提出，對嬰兒出現不尋常狀況表示憂慮。但他們被通知，「不要傳開事件亦不要小題大造」（shouldn’t be saying such things and not to make a fuss）。

英恐怖女護士涉謀殺17名嬰兒 一原因引醫院懷疑終落網 【下一頁】

同日亦有一名曾與萊比共事﹑在相同嬰兒病房工作的護士A作供。護士A指在萊比照顧的一名龍鳳胎男嬰死亡後，女嬰亦失去意識28小時。護士A與其他同事亦有參與搶救嬰兒A，直至對方回天乏術。

護士A憶述當日萊比發現女嬰失去呼吸後，並要求自己一同搶救。護士A指女嬰突然變得看似病重，情況猶如先前離世的男嬰，臉色蒼白並有紫色不尋常痕跡。護士A回憶起當時心情，稱當日曾說「不要再次發生」。

護士A亦指出，嬰兒症狀不時有可能急速惡化，但龍鳳胎嬰兒的狀況有不尋常，特別是女嬰在當日下午自己照顧時仍然狀況良好。幸好，女嬰最終康復並在一個月後出院。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

泊港兩周俄遊艇或被拒進入南非 開普敦市長憂損害國家聲譽
今日
泊港兩周俄遊艇或被拒進入南非 開普敦市長憂損害國家聲譽
辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬
今日
辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬
拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）
今日
拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）
Kim Kardashian性感打扮賀42歲生日 一原因淪落快餐店食外賣
今日
Kim Kardashian性感打扮賀42歲生日 一原因淪落快餐店食外賣
Apple Watch心跳監測立功 助12歲美國女發現患癌
今日
Apple Watch心跳監測立功 助12歲美國女發現患癌

你可能感興趣

泊港兩周俄遊艇或被拒進入南非 開普敦市長憂損害國家聲譽
今日 15:09
泊港兩周俄遊艇或被拒進入南非 開普敦市長憂損害國家聲譽
辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬
今日 15:07
辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬
拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）
今日 12:09
拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）
網絡熱話 罪案 公立醫院 兒童健康 護士 英國 醫生

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日 時間17:00）

下一篇文章

泊港兩周俄遊艇或被拒進入南非 開普敦市長憂損害國家聲譽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

辛偉誠成下任英國首相 莫佩琳認未夠票入閘（第四版）
辛偉誠成下任英國首相 莫佩琳認未夠票入閘（第四版）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日 時間17:00）
卓慧思據報辭職後稱「鬆一口氣」 自掏銀包搞離別派對
卓慧思據報辭職後稱「鬆一口氣」 自掏銀包搞離別派對
拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）
拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）
辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬
辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬
環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工
環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款