英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視

英國一名女護士被指控在2015至16年間涉嫌殺害多名嬰兒,案件仍在審理中。近日有醫生及醫院同事作供,指女護士值班期間曾出現多宗嬰兒不適事件,他們曾表示憂慮,但被告知「不要小題大造」。

在切斯特伯爵夫人醫院工作的首席兒科醫生賈亞拉姆(Ravi Jayaram)周一(24日)供稱,與同事在2015年6月起,發現萊比(Lucy Letby)工作的嬰兒病房內有多宗不尋常情況,及有嬰兒出現致命性失去意識的狀況。

首宗發現狀況的嬰兒A為當年6月8日出生的早產嬰,出現不尋常狀況後約24小時突然死亡。賈亞拉姆承認,當日未及時提出被指是首名被萊比殺害的嬰兒A身上,曾經出現的紫色不尋常痕跡。直至萊比被捕後,賈亞拉姆才向警方披露,在從業30年來未見過嬰兒身上出現類似症狀。

賈亞拉姆稱其時已與同事提出,對嬰兒出現不尋常狀況表示憂慮。但他們被通知,「不要傳開事件亦不要小題大造」(shouldn’t be saying such things and not to make a fuss)。

同日亦有一名曾與萊比共事﹑在相同嬰兒病房工作的護士A作供。護士A指在萊比照顧的一名龍鳳胎男嬰死亡後,女嬰亦失去意識28小時。護士A與其他同事亦有參與搶救嬰兒A,直至對方回天乏術。

護士A憶述當日萊比發現女嬰失去呼吸後,並要求自己一同搶救。護士A指女嬰突然變得看似病重,情況猶如先前離世的男嬰,臉色蒼白並有紫色不尋常痕跡。護士A回憶起當時心情,稱當日曾說「不要再次發生」。

護士A亦指出,嬰兒症狀不時有可能急速惡化,但龍鳳胎嬰兒的狀況有不尋常,特別是女嬰在當日下午自己照顧時仍然狀況良好。幸好,女嬰最終康復並在一個月後出院。

