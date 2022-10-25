【旅遊優惠】Trip.com 5周年×11.11每日狂賞 111元超低價入住迪士尼酒店 Mastercard卡專享酒店優惠最多減1,100元

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母公司為攜程集團（09961）的Trip.com，今年10月下旬成立5周年，適逢11月11日「雙11」購物節大日子，配合「0+3」的入境措施，特於2022年10月28日至11月13日推出「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動，讓廣大用戶以優惠價錢重拾外遊樂趣或留港度假。除大派超級優惠之外，更全力支持本地旅遊業，促進經濟復甦。
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活動為期兩星期，每日發放超級優惠，包括灸手可熱的快閃酒店、當地體驗優惠及Mastercard 卡專享高達1,100元海外及本地酒店、機票優惠代碼等，為旅客前往日、韓、泰等地旅遊做好準備。
由2022年10月28日至11月13日，逢週一、三、五上午10:00開搶共14間限量酒店優惠（共140個優惠價格間夜），包括以超低價111元入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，1,111元入住馬哥孛羅香港酒店高級套房（連1,300元餐飲消費額＋紅酒），2,111元入住奕居（連早餐＋1,500元餐飲消費額），3,111元入住香港瑰麗酒店九龍山景大床房（連800元酒店消費額，星期日至四免費升級至九龍山景大床套房）等。名額有限，先訂先得。
快閃本地精選酒店優惠如下：
|日期
|酒店
|優惠詳情
|原價
（港幣）
|快閃價
（港幣）
|10月28日
|香港瑰麗酒店
|HK$800 酒店消費額＋星期日至四免費升級至九龍山景大床套房
|10,950
|3,111
|香港朗廷酒店
|免費升級至城市景高級大床房
|1,936
|1,111
|10月31日
|山林舍酒店
|標準客房
|528
|111
|奕居
|早餐＋HK$1,500 餐飲消費額（1月至2月）
|5,340
|2,111
|11月2日
|WM 酒店
|免費升級至豪華露台客房（星期一至四）
|2,508
|1,111
|馬哥孛羅香港酒店
|HK$1,300 餐飲消費額＋紅酒
|3,800
|1,111
|11月4日
|香港柏寧鉑爾曼酒店
|Ebb & Flow 午市套餐＋延遲退房＋免費升級
|1,888
|1,111
|香港悅來酒店
|豪華大床客房
|599
|111
|11月7日
|九龍香格里拉大酒店
|豪華大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋早餐
|3,300
|2,111
|香港港島英迪格酒店
|英迪格高級房 +限時75折優惠
|1,110
|111
|11月9日
|香港帝苑酒店
|行政尊貴客房＋自助早餐+ Crown Club下午茶、晚間鶏尾酒＋開胃小吃＋歡迎水果
|2,167
|1,111
|香港灣仔帝盛酒店
|高級客房 +限時65折優惠
|1,110
|111
|11月11日
|香港迪士尼樂園酒店
|標準客房 + 限時優惠
|1,375
|111
|迪士尼探索家度假酒店
|標準客房 + 限時優惠
|1,200
|111
快閃當地玩樂優惠則於2022年10月28日至11月13日逢周二、四上午10:00開搶。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。
快閃當地玩樂優惠如下：
|日期
|產品
|優惠詳情
|原價
（港幣）
|快閃價
（港幣）
|11月1日
|The World of Nickelodeon特展香港站入場門票
|HK$11入場門票（成人）
|168
|11
|HK$111入場門票（成人）
|168
|111
|HK$222入場門票 （小童）
|228
|222
|香港挪亞方舟門票
|HK$11入場門票
|198
|11
|入場門票 買一送一
|396/兩張
|198/兩張
|11月3日
|昂坪360纜車門票
|6折標準來回車票 送 屈臣氏 HK$50 現金券 - 成人
|285
|141
|6折標準來回車票 - 成人
|235
|141
|香港樂高探索中心門票
|家庭優惠（三人同行優惠）
|750/三位
|500/三位
|門票送雪糕
|269
|240
|11月7日
|ARTE M HONGKONG
|HK$111 入場門票 - 平日成人
|128
|111
|入場門票 - 平日小童/長者/學生
|98
|85
|入場門票 - 假日成人
|148
|129
|入場門票 - 假日小童/長者/學生
|108
|94
|11月8日
|Häagen-Dazs™
|Mini Happy Together 兌換券 買一送一
|238/兩份
|119/兩份
|11月10日
|海洋公園門票
|獨家套票: 門票+園內HK$30現金券 送可口可樂飲品
|576
|360
|天際100 （Sky100）香港觀景台
|門票送 Café 100 by The Ritz-Carlton HK$50 咖啡現金券
|149
|99
Mastercard卡專享酒店優惠代碼於10月28日至11月11日每晚10時放送，Trip.com會員預訂本地、海外預付酒店或機票產品滿1,000元（只適用於單一交易），輸入相應的優惠代碼並以香港或澳門地區發行之Mastercard卡結賬，即可獲減200元、400元、600元、800元；或滿1,500元減1,100元。
此外，Trip.com亦會於10月28日派發日本鐵路周遊券JR Pass優惠代碼滿400元減50元，更在11月11日加碼賞，凡預訂指定香港及澳門指定玩樂門票、美食餐飲及日本鐵路周遊券JR Pass產品滿400元，以指定優惠代碼即可獲減100元。
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責任編輯：嚴浩文