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【旅遊優惠】Trip.com 5周年×11.11每日狂賞 111元超低價入住迪士尼酒店 Mastercard卡專享酒店優惠最多減1,100元

理財智慧 16:24 2022/10/25

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母公司為攜程集團（09961）的Trip.com，今年10月下旬成立5周年，適逢11月11日「雙11」購物節大日子，配合「0+3」的入境措施，特於2022年10月28日至11月13日推出「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動，讓廣大用戶以優惠價錢重拾外遊樂趣或留港度假。除大派超級優惠之外，更全力支持本地旅遊業，促進經濟復甦。

【青姐話】跌市莫估底   揸Cash最實際

活動為期兩星期，每日發放超級優惠，包括灸手可熱的快閃酒店、當地體驗優惠及Mastercard 卡專享高達1,100元海外及本地酒店、機票優惠代碼等，為旅客前往日、韓、泰等地旅遊做好準備。

由2022年10月28日至11月13日，逢週一、三、五上午10:00開搶共14間限量酒店優惠（共140個優惠價格間夜），包括以超低價111元入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，1,111元入住馬哥孛羅香港酒店高級套房（連1,300元餐飲消費額＋紅酒），2,111元入住奕居（連早餐＋1,500元餐飲消費額），3,111元入住香港瑰麗酒店九龍山景大床房（連800元酒店消費額，星期日至四免費升級至九龍山景大床套房）等。名額有限，先訂先得。

快閃本地精選酒店優惠如下：

日期 酒店 優惠詳情 原價
（港幣）		 快閃價
（港幣）
10月28日 香港瑰麗酒店 HK$800 酒店消費額＋星期日至四免費升級至九龍山景大床套房 10,950 3,111
  香港朗廷酒店 免費升級至城市景高級大床房 1,936 1,111
10月31日 山林舍酒店 標準客房 528 111
  奕居 早餐＋HK$1,500 餐飲消費額（1月至2月） 5,340 2,111
11月2日 WM 酒店 免費升級至豪華露台客房（星期一至四） 2,508 1,111
  馬哥孛羅香港酒店 HK$1,300 餐飲消費額＋紅酒 3,800 1,111
11月4日 香港柏寧鉑爾曼酒店 Ebb & Flow 午市套餐＋延遲退房＋免費升級 1,888 1,111
  香港悅來酒店 豪華大床客房 599 111
11月7日 九龍香格里拉大酒店 豪華大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋早餐 3,300 2,111
  香港港島英迪格酒店 英迪格高級房 +限時75折優惠 1,110 111
11月9日 香港帝苑酒店 行政尊貴客房＋自助早餐+ Crown Club下午茶、晚間鶏尾酒＋開胃小吃＋歡迎水果 2,167 1,111
  香港灣仔帝盛酒店 高級客房 +限時65折優惠 1,110 111
11月11日 香港迪士尼樂園酒店 標準客房 + 限時優惠 1,375 111
  迪士尼探索家度假酒店 標準客房 + 限時優惠 1,200 111

快閃當地玩樂優惠則於2022年10月28日至11月13日逢周二、四上午10:00開搶。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。

快閃當地玩樂優惠如下：

日期 產品 優惠詳情 原價
（港幣）		 快閃價
（港幣）
11月1日 The World of Nickelodeon特展香港站入場門票 HK$11入場門票（成人） 168 11
HK$111入場門票（成人） 168 111
HK$222入場門票  （小童） 228 222
香港挪亞方舟門票 HK$11入場門票 198 11
入場門票 買一送一 396/兩張 198/兩張
11月3日 昂坪360纜車門票 6折標準來回車票 送 屈臣氏 HK$50 現金券 - 成人 285 141
6折標準來回車票 - 成人 235 141
香港樂高探索中心門票 家庭優惠（三人同行優惠） 750/三位 500/三位
門票送雪糕 269 240
11月7日 ARTE M HONGKONG HK$111 入場門票 - 平日成人 128 111
入場門票 - 平日小童/長者/學生 98 85
入場門票 - 假日成人 148 129
入場門票 - 假日小童/長者/學生 108 94
11月8日 Häagen-Dazs™ Mini Happy Together 兌換券 買一送一 238/兩份 119/兩份
11月10日 海洋公園門票 獨家套票: 門票+園內HK$30現金券 送可口可樂飲品 576 360
天際100 （Sky100）香港觀景台 門票送 Café 100 by The Ritz-Carlton HK$50 咖啡現金券 149 99

Mastercard卡專享酒店優惠代碼於10月28日至11月11日每晚10時放送，Trip.com會員預訂本地、海外預付酒店或機票產品滿1,000元（只適用於單一交易），輸入相應的優惠代碼並以香港或澳門地區發行之Mastercard卡結賬，即可獲減200元、400元、600元、800元；或滿1,500元減1,100元。

此外，Trip.com亦會於10月28日派發日本鐵路周遊券JR Pass優惠代碼滿400元減50元，更在11月11日加碼賞，凡預訂指定香港及澳門指定玩樂門票、美食餐飲及日本鐵路周遊券JR Pass產品滿400元，以指定優惠代碼即可獲減100元。

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責任編輯：嚴浩文

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