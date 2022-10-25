▲ 【騰訊700】「中國巴菲特」段永平再撈底騰訊 「雖然不知道到底發生了什麼」

中共二十大會議後，中資股再次陷入波動，騰訊 （00700） 周二股價一度跌至200元以下。騰訊跌至2017年初以來低位後不乏「捧場客」發聲支持，近一年間屢次在社交平台宣稱撈底的中國知名投資者、步步高創辦人段永平再稱，昨晚買入「買了一點」騰訊ADR。然而，段永平補充：「雖然不知道到底發生了什麼」。

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近一年多屢稱買騰訊 單計月內增持股份、段永平帳面虧500萬

段永平早在2021年8月表示入股騰訊，今年2月、3月、4月、8月也曾公開表示加倉騰訊。在本月13日，他稱已在美股市場買入10萬股騰訊ADR（美：TCEHY），每股32.05美元，涉資約320.5萬美元（約2,515萬港元）。

以騰訊去年8月高位529元計，騰訊股價至今累跌逾一半。騰訊ADR昨晚收報25.68美元，若段永平未有離場，單計月中入股騰訊，帳面暫虧63.7萬美元（約500萬港元）。

段永平今次未有披露買入多少騰訊ADR，但他回應網友評論時稱：「公司只有一個買家，其他都是過客」。

騰訊今早股價跌穿200元後獲支持，午後靠穩微升0.6%，最新報207.4元，成交逾123億元。

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