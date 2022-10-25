  • 25°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】滙豐香港第3季預期信貸損失飆升　管理層：有單一較大的內房項目需集團進行額外撥備

股市 15:03 2022/10/25

分享：

分享：

HSBC滙豐 （00005） 香港第3季預期信貸損失（ECL）與其他信貸減值達5.03億美元，按年大增11.6倍、按季也升1.35倍，佔集團期內總減值的47%。財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）在電話會議中表示，內房方面，雖看到中國政策支持，但行業狀況仍疲弱，特別是離岸帳目，開發商擁有的大量流動性實際上是在內地「被圈起來」的，目前還不能用來支持離岸融資，認為今季度費用的另一個特點，是集團不得不對某較大的單一項目進行額外撥備。

業績文件顯示，中國商業房地產方面，截至今年9月底，離岸組合的預期信貸損失準備金為13億美元。由於客戶風險評級下調、前瞻性經濟指引惡化，以及中國商業房地產覆蓋的違約假設可能性增加，於今年第3季度額外支出了4億美元。

管理層：倘撇除內房部分　香港ECL較低　明年香港經濟或反彈

邵偉信指，香港區今季ECL費用處於較高水平，可能只是出於技術原因，中國商業房地產的帳目，有在內地入帳，離岸部分則是香港入帳，而集團所做的大部分撥備都是在離岸帳的香港部分。如果扣除涉及內房費用的部分，香港的ECL仍維持較低，集團亦繼續預期該ECL續處低位。

集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，中國商業房地產行業未來仍有挑戰，集團對最近內地採取的一些政策措施感到鼓舞，這些措施旨在緩解中國該行業的一些金融壓力，惟他認為仍有相當多事情需要解決，因此不可能說在第3季度有關內房的ECL費用，會是就該行業最後一次支出。祈耀年又稱，對香港前景非常樂觀，香港仍是非常重要的國際金融中心，疫情封控期間香港對國際重啟通關，他對此感到鼓舞，認為香港可能成為明年經濟真正反彈而非衰退的經濟體之一。

至於集團第3季整體ECL約10.75億美元，按季飆逾倍。邵偉信指，除了一部分是與中國商業房地產有關外，另一原因是英國方面錄得較高的ECL費用，鑑於英國經濟前景惡化，集團預期英國未來數季會出現溫和衰退。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐午後急插3%　第三季稅前少賺42%勝預期　預期信貸損失按季擴大1.4倍　不派息

【HSBC滙豐】滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半　預期信貸損失按年增12倍

【HSBC滙豐】滙豐邵偉信重申擬明年第一季度開始恢復季度股息　料明年中普通股權一級資本比率至少14%

【HSBC滙豐】滙豐：2023及24年度派息率達50%　因英鎊貶值降明年淨利息收益預測

記者：胡學能

港股 經濟衰退 中國市場 英國 香港 滙豐控股（00005） 中國

上一篇文章

【騰訊700】「中國巴菲特」段永平再撈底騰訊　「雖然不知道到底發生了什麼」

下一篇文章

【HSBC滙豐人事】滙豐「考慮CEO意見後」委任新CFO、被視為繼任大熱　邵偉信明年4月離開滙豐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指大跌】恒生指數跌至13年低位　阿里巴巴騰訊大跌市獲千個買盤排隊撈底
【恒指大跌】恒生指數跌至13年低位　阿里巴巴騰訊大跌市獲千個買盤排隊撈底
【跌市強股】恒指瀉千點　6藍籌仍錄升幅、長建全日升4%
【跌市強股】恒指瀉千點　6藍籌仍錄升幅、長建全日升4%
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【股滙齊跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億
【股滙齊跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億
【港股市況】滙豐績後跌逾5%穿40元　ATMXJ力撐、恒指尾市跌百點（不斷更新）
【港股市況】滙豐績後跌逾5%穿40元　ATMXJ力撐、恒指尾市跌百點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升17點、納指期貨升近0.1%　微軟、Alphabet收市後放榜（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升17點、納指期貨升近0.1%　微軟、Alphabet收市後放榜（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款