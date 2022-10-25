【HSBC滙豐】滙豐香港第3季預期信貸損失飆升　管理層：有單一較大的內房項目需集團進行額外撥備

HSBC滙豐 （00005） 香港第3季預期信貸損失（ECL）與其他信貸減值達5.03億美元，按年大增11.6倍、按季也升1.35倍，佔集團期內總減值的47%。財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）在電話會議中表示，內房方面，雖看到中國政策支持，但行業狀況仍疲弱，特別是離岸帳目，開發商擁有的大量流動性實際上是在內地「被圈起來」的，目前還不能用來支持離岸融資，認為今季度費用的另一個特點，是集團不得不對某較大的單一項目進行額外撥備。

業績文件顯示，中國商業房地產方面，截至今年9月底，離岸組合的預期信貸損失準備金為13億美元。由於客戶風險評級下調、前瞻性經濟指引惡化，以及中國商業房地產覆蓋的違約假設可能性增加，於今年第3季度額外支出了4億美元。

管理層：倘撇除內房部分 香港ECL較低 明年香港經濟或反彈

邵偉信指，香港區今季ECL費用處於較高水平，可能只是出於技術原因，中國商業房地產的帳目，有在內地入帳，離岸部分則是香港入帳，而集團所做的大部分撥備都是在離岸帳的香港部分。如果扣除涉及內房費用的部分，香港的ECL仍維持較低，集團亦繼續預期該ECL續處低位。

集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，中國商業房地產行業未來仍有挑戰，集團對最近內地採取的一些政策措施感到鼓舞，這些措施旨在緩解中國該行業的一些金融壓力，惟他認為仍有相當多事情需要解決，因此不可能說在第3季度有關內房的ECL費用，會是就該行業最後一次支出。祈耀年又稱，對香港前景非常樂觀，香港仍是非常重要的國際金融中心，疫情封控期間香港對國際重啟通關，他對此感到鼓舞，認為香港可能成為明年經濟真正反彈而非衰退的經濟體之一。

至於集團第3季整體ECL約10.75億美元，按季飆逾倍。邵偉信指，除了一部分是與中國商業房地產有關外，另一原因是英國方面錄得較高的ECL費用，鑑於英國經濟前景惡化，集團預期英國未來數季會出現溫和衰退。

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記者：胡學能