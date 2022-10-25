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【HSBC滙豐】滙豐邵偉信重申擬明年第一季度開始恢復季度股息　料明年中普通股權一級資本比率至少14%

股市 14:48 2022/10/25

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HSBC滙豐（00005）第3季尾普通股權一級資本（CET1）比率為13.4%，按季跌0.2個百分點，市場關注滙豐能否明年復派季度息。財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）在電話會議中重申，集團打算從明年第一季度開始恢復季度股息。

邵偉信指，第3季尾CET1比率按季下跌0.2個百分點，集團已在第2季度業績中指出，必須吸收出售法國零售銀行業務帶來約為0.3個百分點的損失，若不計及此一損失，第3季度集團的資本比率實際上有小幅增長。集團繼續預期在明年中，CET1會回到介乎14%至14.5%的底端。預計在今年第4季度將看到CET1比率強勁增長，這並非倚賴併購，而是由不斷增長的業務財務表現所驅動。

他續指，集團預計明年將獲得平均有形股本回報率12%以上，在此基礎上，認為這將使集團有能力從明年起實現更高的分派目標，或恢復到季度股息，並繼續改善加強資本比率。

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記者：胡學能

港股 業績公布 法國 滙豐控股（00005） 銀行

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