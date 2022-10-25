泊港兩周俄遊艇或被拒進入南非 開普敦市長憂損害國家聲譽

受西方國家制裁的俄羅斯財閥Alexey Mordashov，所擁有的超級遊艇「Nord」駛離香港水域後，據報計劃前往南非開普敦，預料下月初到埗。外媒報道指，開普敦市長正積極阻止「Nord」停泊，憂慮遊艇停泊將損害國家聲譽。

再有俄戰機失事墜毀 撞西伯利亞民房 【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）盟友、俄國財閥鋼鐵大亨莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）一艘價值逾5億美元（39億港元）的超級遊艇「Nord」，上周四（20日）駛離香港。外媒及遊艇追蹤網站MarineTraffic.com指，遊艇將前往南非首都開普敦，預料11月9日抵達。

開普敦市長Geordin Hill-Lewis已向南非國際關係暨合作部（DIRCO）部長Naledi Pandor致函，要求採取一切措施阻止「Nord」在南非停泊，同時呼籲禁止莫爾達紹夫入境。

Hill-Lewis於信函表示，據他們所知，受西方制裁的莫爾達紹夫現時身在船上，並打算從開普敦港口進入南非。一旦莫爾達紹夫及遊艇成功抵境，南非政府需承擔責任。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

歐洲天然氣價格創6月以來最低 惟仍高於過去10年 【下一頁】

他續指，國際社會已承認俄羅斯侵犯烏克蘭領土、干犯戰爭罪。南非有道德義務抗議不公戰爭，國家恐怖主義及嚴重侵犯人權的行為。Hill-Lewis警告容許「Nord」停泊將帶來道德危機，損害南非作為追求和平的國家聲譽及地位。

「Nord」月初被發現在香港水域停泊逾兩周，但港府拒絕遵從西方制裁扣押遊艇，引來美國國務院屢次發聲，警告香港不要成為受制裁人士避風港。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:郭麗明