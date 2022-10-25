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【周末好去處】Pinkoi Design Fest 2022 香港站 12.16開幕　早鳥門票現已開售　入場即送總值逾200元禮物包

理財智慧 15:11 2022/10/25

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設計購物網站Pinkoi年度盛事「Pinkoi Design Fest 2022・香港站」，將於12月16日至12月18日舉行。今年以「XMAS is HERE」作主題，並首設聖誕 NIGHT MARKET，集結逾120個海內外特色設計品牌現場進駐，販售一系列創意設計物品包括食品、家品、戶外用品、服飾、袋、文具精品、皮革、寵物用品等。

是次更特邀屢獲國際殊榮的香港新媒體藝術團隊 NNNNNNN. Creative Studio 團隊，策劃互動藝術展覽Pinkoi × NNNNNNN. Creative Studio《TOWARD SUNSET》，讓Pinkoi會員們既能在市集喜迎聖誕，為自己及摯愛挑選節日禮品，亦能體驗獨一無二超人氣互動藝術展覽。

    點擊圖片放大
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Pinkoi Design Fest 2022・香港站 活動詳情：

日期：2022年12月16日（五）－12月18日（日）

時間：中午12:00－晚上9:00（最後進場時間為晚上8:30）

地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地（MegaBox 商場前方）

門票：HK$35（單日 正價門票）| HK$28（單日 早鳥門票優惠）

網址：https://hk.pinkoi.com/topic/PinkoiDesignFest_hk

* 新會員於網上購買早鳥門票，即享 HK$10 折扣優惠（*每個帳戶限用優惠一次）

＊12 歲以下小童由一位成人陪同下、65 歲或以上的長者及殘疾人士可免票入場。

入場即送總值超過200元禮物包，包括 Pinkoi Design Fest 2022 特別版 tote bag 乙個、Pinkoi HK$ 35 優惠券、Pinkoi x 威信聯名口罩、MegaBox 商戶優惠券、 innoova 祝賀卡、factiv / HYGINOVA／Lurve 香水試用裝等，以上禮品將隨機發放，數量有限，先到先得，送完即止。

但要留意的是，活動只限Pinkoi會員參與，所有入場人士均需向工作人員展示Pinkoi APP的會員登入頁及電子門票。另外，所有攤位只接受 Pinkoi Pay，並不接受現金或其他付款方式，建議提早下載 Pinkoi APP 及綁定信用卡。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash 最實際

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撰文 : 陳楚琨

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