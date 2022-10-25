【護髮商機】調查指港人關注護髮　Dyson投入44億港元加速研發

▲ Dyson宣佈將投資5億英鎊於英國進行產品研究及技術開發，建設新研究實驗室。(Dyson圖片)

髮型觀感對個人形象佔相當比重，港人亦花不少時間護髮，有關產業商機龐大。Dyson公布《2022年全球頭髮研究報告》，收集包括香港在內的23個市場的23,000名受訪者意見，當中有84%香港受訪者關注頭髮問題，數字比全球平均約七成（71%）要高。報告顯示香港有92%受訪者稱會至少每天或每兩天洗頭一次，應注意合適洗頭間隔。

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消費者對美髮產品有需求，Dyson宣佈將投資5億英鎊(約44億港元)於英國進行美髮產品項目的研究及技術開發，建設新研究實驗室，並計劃於未來四年推出20項新美髮產品。

該報告另提到，消費者開始對後疫情造型感倦怠，近六成消費者在疫情期間改變頭髮造型的習慣，現全球至少兩成受訪者已重拾疫情前的造型習慣，數字亦持續增長。當中全球六成受訪者因疫情而減少為頭髮造型（17%）及減少使用美髮產品（9%）。

不過，受訪者堅持進行基本頭髮保養及造型，每週會使用定型噴霧﹑保濕產品﹑提升光澤度的產品及護髮素3至4次。香港受訪者使用各類護髮產品的比例更高於全球平均水平。

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責任編輯:王浩賢