▲ 【新世界17】新世界醫療品牌Humansa旗艦店開幕 鄭志剛：目標年底大灣區共設30個據點（曾耀輝攝）

新世界發展 （00017） 旗下醫療品牌Humansa（仁山優社）旗艦中心進駐維港文化匯（Victoria Dockside），並與港怡及聯合醫務集團合作提供評估及治療方案等服務。新世界發展行政總裁鄭志剛表示，看準大灣區約8500萬名32歲以下年輕市場，目標年內於香港及區內擴充至30個佈點。

本地擴張步伐方面，Humansa行政總裁蘇嘉威指，需視乎市場導向，預計年底將於大樓內加開新科，現時目標客群以婦女及兒童、企業高管為主。人手方面，集團指除醫生外，護士、前台以至顧客服務人手亦有需求。

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新開張的Humansa旗艦店佔地1.4萬呎，提供檢查、治療、營養產品、運動等相關服務。

檢查方面，旗艦店設有身體成分分析、超聲波、3D乳房造影等檢查服務。治療方面，聯合醫務提供醫美皮膚科治療。

營養方面，Humansa會以自設品牌提供如益生菌等營養補充品，店內附有貴賓室讓客戶食用具營養餐點，並提供送餐服務。

運動方面，Humansa設物理治療運動中心，設阻力、自由運動（Freemotion，即無阻力）及帶氧區域，由健身教練及物理治療師共同制定方案，器材來自號稱為奧運級品牌、具醫療器材級別（MD）的Technogtm。

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記者：宋佩恩