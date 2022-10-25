▲ 【電動車】理想汽車插半成 據報AI算法負責人王軼倫將於月底離職

據內媒報道，理想汽車 （02015） 智能駕駛AI算法負責人、AI首席科學家王軼倫將於月底離職，而公司現尋找合適人手交接工作。

理想汽車股價無力反彈，更一度跌逾7%低見57.75元，創上市低，現插半成，報59.35元。

王軼倫主要負責智能駕駛感知、地圖等AI算法研發工作，向理想智能駕駛副總裁郎咸朋匯報。消息人士表示，王軼倫離職可能跟內部研發壓力太大有關，理想汽車的自動駕駛團隊人數比小鵬 （09868） 少一半，同時公司創辦人李想的擴張節奏又比較保守。

理想自動駕駛團隊人員約700人左右。而小鵬汽車智能駕駛的研發人員和數據人員共有1500名左右，蔚來 （09866） 的自動駕駛業務團隊規模超過1000人。

消息指，王軼倫離職後可能會創業，不過目前仍處於工作交接狀態，預計月底離開。不過，理想否認王軼倫離職一事，而王軼倫則表示不方便回應。

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編輯：姚卓然