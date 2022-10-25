  • 26°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本電器】日企加強發展四季使用「空氣循環扇」　風扇價格10年內漲逾6成

商業 14:30 2022/10/25

分享：

分享：

風扇向多功能方向發展，成為單價不斷上升的主因。（Balmuda Facebook圖片）

以往風扇僅於夏天使用，但近年風扇逐漸向「空氣循環扇」的概念發展，成為全年使用的家庭電器產品。日本風扇的價格更於近10年內上漲6成，去年平均單價達9000日圓（約474港元）。

【商機】入秋運動旺季　露營活動增惟失長跑商機

據日經中文網報道，去年日本風扇的出貨金額按年下跌7%，但平均單價持續上升，比10年前上漲6成。現時在東京的電器店內，大部分風扇都是標榜「冬暖夏涼，全年使用」，屬於價位大概是1萬至2萬日圓（約527至1,054港元）的最新式風扇及空氣循環扇。電器店的銷售員稱，1萬多日圓的型號非常暢銷，2萬至3萬日圓的風扇亦不少。

風扇向多功能方向發展，成為單價不斷上升的主因，同時兼備風扇及空氣循環扇功能的產品愈來愈多。尤其日本品牌Balmuda於2010年推出了直流摩打風扇，一方面耗電量低於以往主流的交流摩打風扇，另一方面可更仔細調整扇葉轉速。其售價為超過3萬日圓（約1,581港元），比起以往主流定價的數千日圓，高出一大截，卻成功開拓高級風扇的市場。

兼備暖風功能

此類型風扇面世，令產品不再局限於夏天銷售，因功能已擴展至加強空氣流通、暖風烘乾衣服等。如另一日本品牌THREEUP的空氣循環扇，配備了加熱功能，其售價即使高達3.48萬日圓（約1,837港元），但銷情依然理想。

風扇功能增加，使用的場景亦愈來愈多，令高價位的風扇市場成為各個廠商的必爭之地。有分析亦佔計，隨著能源價格上升，電力同步加價，亦令更慳電的此類新型風扇的需求增加，有更大的發展潛力。

【日本遊】專家：日本受惠於港人報復性旅遊　10月1周內有1萬港人到訪日本

【防疫措施】酒吧業復常挑戰大　從業員憂前景紛轉行　人工加2成搶人

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本遊】專家：日本受惠於港人報復性旅遊　10月1周內有1萬港人到訪日本
今日
【日本遊】專家：日本受惠於港人報復性旅遊　10月1周內有1萬港人到訪日本
【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億
2022/10/24
【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
2022/10/24
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元
2022/10/24
【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元

你可能感興趣

【日本遊】專家：日本受惠於港人報復性旅遊　10月1周內有1萬港人到訪日本
今日 13:50
【日本遊】專家：日本受惠於港人報復性旅遊　10月1周內有1萬港人到訪日本
【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億
13:40 2022/10/24
【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
15:29 2022/10/24
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
家電 電力 銷售 日本 東京

下一篇文章

【日本遊】專家：日本受惠於港人報復性旅遊　10月1周內有1萬港人到訪日本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能穿戴】生產力局「智能穿戴及鐘錶科技中心」開幕　提供「一條龍」測試技術支援
【智能穿戴】生產力局「智能穿戴及鐘錶科技中心」開幕　提供「一條龍」測試技術支援
【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億
【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億
【金融科技】金管局「商業數據通」正式推出　一站式獲取中小企商業數據　加快數碼融資
【金融科技】金管局「商業數據通」正式推出　一站式獲取中小企商業數據　加快數碼融資
【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元
【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
【防疫措施】酒吧業復常挑戰大　從業員憂前景紛轉行　人工加2成搶人
【防疫措施】酒吧業復常挑戰大　從業員憂前景紛轉行　人工加2成搶人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款