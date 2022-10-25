【日本電器】日企加強發展四季使用「空氣循環扇」　風扇價格10年內漲逾6成

▲ 風扇向多功能方向發展，成為單價不斷上升的主因。（Balmuda Facebook圖片）

以往風扇僅於夏天使用，但近年風扇逐漸向「空氣循環扇」的概念發展，成為全年使用的家庭電器產品。日本風扇的價格更於近10年內上漲6成，去年平均單價達9000日圓（約474港元）。

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據日經中文網報道，去年日本風扇的出貨金額按年下跌7%，但平均單價持續上升，比10年前上漲6成。現時在東京的電器店內，大部分風扇都是標榜「冬暖夏涼，全年使用」，屬於價位大概是1萬至2萬日圓（約527至1,054港元）的最新式風扇及空氣循環扇。電器店的銷售員稱，1萬多日圓的型號非常暢銷，2萬至3萬日圓的風扇亦不少。

風扇向多功能方向發展，成為單價不斷上升的主因，同時兼備風扇及空氣循環扇功能的產品愈來愈多。尤其日本品牌Balmuda於2010年推出了直流摩打風扇，一方面耗電量低於以往主流的交流摩打風扇，另一方面可更仔細調整扇葉轉速。其售價為超過3萬日圓（約1,581港元），比起以往主流定價的數千日圓，高出一大截，卻成功開拓高級風扇的市場。

兼備暖風功能

此類型風扇面世，令產品不再局限於夏天銷售，因功能已擴展至加強空氣流通、暖風烘乾衣服等。如另一日本品牌THREEUP的空氣循環扇，配備了加熱功能，其售價即使高達3.48萬日圓（約1,837港元），但銷情依然理想。

風扇功能增加，使用的場景亦愈來愈多，令高價位的風扇市場成為各個廠商的必爭之地。有分析亦佔計，隨著能源價格上升，電力同步加價，亦令更慳電的此類新型風扇的需求增加，有更大的發展潛力。

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責任編輯：葉泳珊