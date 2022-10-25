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【5G升級】50%印度用戶擬一年內換新手機　三星成首選品牌

科技 15:13 2022/10/25

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5G功能是印度智能手機用戶購買新手機時會考慮的第三大因素。（法新社）

印度政府由10月開始，分階段於不同城市啟動5G網絡服務，除會加快當地5G普及化外，也將迎來手機更換潮。根據市場分析機構Counterpoint Research調查，多達50%印度用戶計畫在一年內更換手機，當中三星（Samsung）更成為首選品牌。

5G功能  成換手機第三大因素

根據Counterpoint Research在印度進行的「年度智能手機消費者研究調查」，約半數印度智能手機用戶計劃在一年內購買他們的下一部智能手機，而5G功能則是購買新手機時會考慮的第三大因素。

【Google Play】16款耗電、耗數據App遭下架　涉暗藏廣告詐騙代碼（附名單）

研究發現，手機價格區間的偏好亦出現上升，由以往的1萬至1.5萬盧比（約950至1,400港元），上升至現時的1.5萬至2萬盧比（約1,400至1,900港元）。普遍受訪者更表示，下一部手機的理想價格區間，將進一步上升至2萬至3萬盧比（約1,900至2,900港元），反映用戶為獲得更好體驗和更新功能，更願意以更高價錢購買智能手機。

【摺疊iPad】跳過iPhone？　料蘋果2024年推出摺疊iPad

此外，三星、蘋果（Apple）和One Plus是他們下次購買手機的三甲之選，支持度分別是21%、20%及15%。當中三星的品牌忠誠度排名最高，多達51%用戶表示，他們上一部及現在使用的手機都是三星品牌，而43%現有三星用戶更表示，三星仍會是下次購買手機的首選。

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責任編輯：陳卓賢

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