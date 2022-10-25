新加坡圖穩定能源供應 邀私人公司投資新電力項目

新加坡幾乎完全依賴天然氣發電，去年液化天然氣（LNG）價格飆升導致數間電力供應商倒閉。新加坡表示，將邀請私營企業投標新電力項目，滿足當地未來5年電力需求。新加坡當局亦將加強對電力供應商限制，保護消費者免受市場波動。新加坡貿易及工業部長顏金勇表示，改革旨在應對去年底全球能源市場持續波動來的影響。

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全球能源價格在去年底開始波動，新加坡部分能源供應商更因此需提早解約。當地有約14萬戶家庭及1.1萬商戶無法獲得固定價格電力，佔新加坡消費者9%。顏金勇表示，當地電力市場受到嚴峻考驗，6間電力供應商於去年倒閉，顯示其未為市場波動作好充分準備，持有大量未對沖買賣。

顏金勇周二（25日）表示，當局將向私營公司發出競爭性招標邀請，投資新電力項目滿足未來5年需求。新加坡能源市場管理局（EMA）去年10月宣布一系列臨時緊急措施，包括提供備用燃料儲備，及要求發電公司簽訂提供足夠燃料的合同等。顏金勇指，部分措施將永久實施。

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EMA亦將加強對電力供應商限制，提高對供應商的監管要求。顏金勇指，只有具備足夠財政實力，及可持續商業主張的可靠行業持份者，才會被允許向消費者出售電力。他同時指，採取更嚴格標準是改革當地電力市場計劃政策之一，旨在應對自2021年底全球能源市場的持續波動。

新加坡貿易與工業部亦指，將提供對供應商的資本對沖要求，確保其能應對市場波動，並在提前終止合約時，能為消費者提供額外保障。顏金勇承認，措施將降低部分市場持份者的靈活性，但可為當地帶來更強大及安全的電力系統。

歐洲因俄羅斯與烏克蘭戰爭提升液化天然氣入口量，新加坡料明年全球天然氣供應將進一步加緊，現時亦在尋求建立儲備。

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責任編輯：李俊儀