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【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強

環球社會熱點 14:03 2022/10/25

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不少人在接種新冠肺炎疫苗後，曾產生不同程度的副作用反應。美國日前有研究指出，民眾如在接種疫苗後出現的副作用反應愈大，體內的抗體反應亦相對更強烈。研究人員希望，結果有助推動更多民眾接種加強劑。

拜登將打二價新冠疫苗 呼籲美國民眾接種 【下一頁】

學術期刊《JAMA Network Open》上周五（21日）發表由美國哥倫比亞大學﹑佛蒙特大學及波士頓大學聯合作出的疫苗研究，當中提出當民眾接種疫苗後產生更強烈副作用，抗體反應比接種後只有疼痛﹑紅疹甚至是無反應人士強。

研究人員亦指出，即使部分人士打針後反應不大，他們體內免疫反應仍然強烈。研究對象只針對接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗，研究指近乎全數參與者接種兩劑後，展示充足的抗體反應。

研究主要分析928名成年人自行通報的疫苗副作用，以及他們的乾血抗體測試結果。多數參與者為白人男性，年齡中位數為65歲。當中48%報稱有常見症狀，接近全數人顯示有抗體反應。即使4成人稱無症狀，亦足有98%出現抗體反應。

【輝瑞疫苗】美國售價料劇增近4倍 每劑最低逾850元 【下一頁】

研究人員希望，結果能把接種後的反應作為指標，顯示疫苗有效性，同時可以加強年長族群打加強劑的信心。

未有參與研究的傳染病教授沙夫納（William Schaffner）表示，結果能讓不會再以接種後無副作用為由，聲稱疫苗沒有功效。沙夫納亦指出，結果亦讓部分出現副作用人士安心，代表身體免疫系統產生反應，即使身體會感到一定程度不適。

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責任編輯：吳漢培

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