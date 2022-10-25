【UAP調查】NASA成立「不明空中現象」研究小組　料明年中向公眾發表完整報告

▲ 小組將於2023年中發表一份獨立、非保密的報告，按照NASA的透明度、公開性和科學完整性原則，向公眾分享其研究成果。（法新社）

美國眾議院在5月舉辦了首個「不明空中現象」（UAP）的公開聽證會，當中有國防部官員為過去50多年來出現的「不明飛行物體」（UFO）記錄作證。美國太空總署（NASA）宣布，將邀請16名專家組成「不明空中現象」研究小組，以了解更多UAP的成因。

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NASA表示已啟動一項為期9個月的UAP研究項目，並邀請了16名不同領域的專才，包括科學家、數據和人工智能專家、航天安全專家等，組成獨立研究小組，研究各種UAP成因。

尋找有價值數據

NASA指出，這項研究是對UAP的初步考察，並將側重於尋找有價值的數據。團隊將研究政府實體收集的數據、商業數據、學術研究結果，以及任何其他公開可用的信息，以確定哪些是相關的。該小組還將考慮如何更好地收集未來的數據，並研究NASA應如何利用這些數據，來推進對UAP的科學理解。

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該小組將於9個月後，即2023年中發表一份獨立、非保密的報告，按照NASA的透明度、公開性和科學完整性原則，向公眾分享其研究成果。

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責任編輯：陳卓賢