▲ 【HSBC滙豐】滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半 預期信貸損失按年增12倍

HSBC滙豐 （00005） 公布第三季業績，若單計香港區業務，滙豐香港上季未計預期信貸損失（ECL）及其他信貸減值費用的營運收入為42.33億美元，按年、按季均升13%，主要受惠於淨利息收入大幅改善。以稅前基準計，滙豐香港第三季賺16.5億美元，按年跌7%、按季升13%。

與滙豐全集團季度列帳稅前盈利31億美元計，香港業務貢獻達一半。滙豐集團整體業績報道，可見【下一頁】

滙豐香港季內預期信貸損失ECL與其他信貸減值達5.03億美元，按年大增11.6倍、按季也升1.35倍，佔集團期內總減值的47%。

滙豐集團全季的預期信貸損失ECL為10.75億美元，從去年回撥6.59億美元、上季撥出4.48億美元。滙豐表示，這反映該行對宏觀環境以至內地商業房地產行業現行發展的準備，而內房

淨利息收入大增5成 抵其他收入減少

以收入種類劃分，滙豐香港上季淨利息收入按年增51%至27.33億美元，淨費用收入按年跌27%至7.31億美元，其他營運收入按年跌15%至7.69億美元。滙豐香港上季總營運開支按年增9%至20.82億美元。

以業務劃分，滙豐香港上季財富和個人銀行業務稅前盈利按年增21%至11.86億美元，商業銀行業務稅前盈利按年跌23%至2.85億美元，環球銀行和資本市場稅前盈利按年跌25%至3.19億美元，企業中心業務稅前虧損1.38億美元，較去年同期虧損500萬美元大增。

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編輯：麥德銘