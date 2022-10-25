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【HSBC滙豐】滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半　預期信貸損失按年增12倍

股市 13:30 2022/10/25

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【HSBC滙豐】滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半　預期信貸損失按年增12倍

HSBC滙豐 （00005） 公布第三季業績，若單計香港區業務，滙豐香港上季未計預期信貸損失（ECL）及其他信貸減值費用的營運收入為42.33億美元，按年、按季均升13%，主要受惠於淨利息收入大幅改善。以稅前基準計，滙豐香港第三季賺16.5億美元，按年跌7%、按季升13%。

與滙豐全集團季度列帳稅前盈利31億美元計，香港業務貢獻達一半。滙豐集團整體業績報道，可見【下一頁】

滙豐香港季內預期信貸損失ECL與其他信貸減值達5.03億美元，按年大增11.6倍、按季也升1.35倍，佔集團期內總減值的47%。

滙豐集團全季的預期信貸損失ECL為10.75億美元，從去年回撥6.59億美元、上季撥出4.48億美元。滙豐表示，這反映該行對宏觀環境以至內地商業房地產行業現行發展的準備，而內房

淨利息收入大增5成　抵其他收入減少

以收入種類劃分，滙豐香港上季淨利息收入按年增51%至27.33億美元，淨費用收入按年跌27%至7.31億美元，其他營運收入按年跌15%至7.69億美元。滙豐香港上季總營運開支按年增9%至20.82億美元。

以業務劃分，滙豐香港上季財富和個人銀行業務稅前盈利按年增21%至11.86億美元，商業銀行業務稅前盈利按年跌23%至2.85億美元，環球銀行和資本市場稅前盈利按年跌25%至3.19億美元，企業中心業務稅前虧損1.38億美元，較去年同期虧損500萬美元大增。

滙豐業績其他報道：

滙豐料2023及24年度派息率達致50%　英鎊貶值等因素致調低明年淨利息收益預期

滙豐：集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平　環球經濟若干部分或陷入衰退

滙豐「考慮CEO意見後」委任新CFO、炒房行政總裁　邵偉信明年4月離開滙豐

編輯：麥德銘

 

港股 業績公布 個人銀行 香港 滙豐控股（00005）

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