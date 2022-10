英氣候示威者向王室蠟像擲蛋糕 只針對一人（有片）

英國環保團體Just Stop Oil持續發起抗議,以突出行動表達訴求,爭取大眾關注氣候相關問題。Just Stop Oil有成員周一(24日)闖入英國倫敦杜莎夫人蠟像館,向英王查理斯三世的蠟像擲蛋糕。警方事後以刑事毀壞罪名拘捕兩人。

團體Just Stop Oil在Twitter發布影片,顯示倫敦杜莎夫人蠟像館內有兩名身穿黑衣的男女,走向王室成員蠟像區。兩人突然除下黑色上衣,露出Just Stop Oil 白色T恤後,從袋中拿出朱古力蛋糕,向查理斯三世(King Charles III)蠟像投擲蛋糕。

他們扔完蛋糕後,向附近民眾表達訴求,呼籲人們「是時候行動了」。

Just Stop Oil於網上稱,上述兩名示威者要求政府停止簽發新石油及天然氣許可證。

