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英氣候示威者向王室蠟像擲蛋糕 只針對一人（有片）

環球社會熱點 13:36 2022/10/25

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英國環保團體Just Stop Oil持續發起抗議，以突出行動表達訴求，爭取大眾關注氣候相關問題。Just Stop Oil有成員周一（24日）闖入英國倫敦杜莎夫人蠟像館，向英王查理斯三世的蠟像擲蛋糕。警方事後以刑事毀壞罪名拘捕兩人。

德氣候分子向莫內名畫潑薯蓉 抗議大眾漠視氣候問題 【下一頁】

團體Just Stop Oil在Twitter發布影片，顯示倫敦杜莎夫人蠟像館內有兩名身穿黑衣的男女，走向王室成員蠟像區。兩人突然除下黑色上衣，露出Just Stop Oil 白色T恤後，從袋中拿出朱古力蛋糕，向查理斯三世（King Charles III）蠟像投擲蛋糕。

他們扔完蛋糕後，向附近民眾表達訴求，呼籲人們「是時候行動了」。

Just Stop Oil於網上稱，上述兩名示威者要求政府停止簽發新石油及天然氣許可證。

Kim Kardashian性感打扮賀42歲生日 一原因淪落快餐店食外賣 【下一頁】

倫敦警方事後表示，當日早上約10時50分，兩名人士向蠟像投擲食物，4人涉刑事毀壞被捕。

Just Stop Oil近月積極發起示威，以激烈行動表達訴求。組織示威者早前曾爬上伊利沙伯二世女王大橋示威、又封鎖部分道路、向商舖潑漆及傾銷牛奶等，示威手法引來爭議。

歐洲近日亦有多個環保環境組織採取行動，兩名來自德國氣候關注團體「最後一代」（Letze Generation）的成員，向波茨坦（Potsdam）Barberini博物館的莫內（Claude Monet）名畫「乾草堆」（Les Meules）潑灑薯蓉，並把單手黏貼在牆上。

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責任編輯：郭麗明

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