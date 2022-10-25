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【中國經濟】瑞銀汪濤：中央或再下調房貸首付比例和房貸利率及加大基建投資　調高今年GDP增長至3.2%

宏觀解讀 13:09 2022/10/25

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【中國經濟】瑞銀汪濤：中央或再下調房貸首付比例和房貸利率及加大基建投資　調高今年GDP增長至3.2%

內地第三季國內生產總值（GDP）增速反彈至3.9%，超預期。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，鑑於第三季GDP增速超預期反彈，將2022年全年GDP增長的預測上調至3.2%，但繼續預計從2023年第二季開始防疫形勢可能明顯好轉，維持對2023年全年GDP按年增長4.5%左右的預測不變。

汪濤指，儘管防疫限制措施仍存反覆，第三季GDP增速超預期主要得益於基建投資和工業生產增速大幅提速，以及服務業增速復蘇幅度超預期，但高頻數據顯示10月經濟增長動能依舊乏力，尤其是線下服務活動和房地產銷售，而這可能會帶來進一步的寬鬆政策。

ING：整體經濟復甦依然受防疫政策影響【下一頁】

她預期，政策支持加碼可能包括進一步下調房貸首付比例和房貸利率，為房地產開發商提供更多的資金支持，進一步加大信貸投放增加基建相關支出，以及更多流動性支持。

明年3月前防疫形勢不會明顯調整

市場關注內地的清零政策，汪濤表示，維持預計明年3月前防疫形勢不會明顯調整，消費和服務活動復甦可能持續承壓，未來數月隨全球需求走弱，出口增長勢頭或將放緩，但未來幾個月房地產銷售和建設活動可能會在低位企穩，此後可能僅會溫和反彈，同時未來兩個季度基建投資可能依然穩健。

【石Sir一周前瞻及異動股】太古Ａ、招金礦業、中海油田服務

相關文章：【中國經濟】中國第三季GDP按年增長3.9%、固投增長5.7%　16至24歲年青人失業率17.9%

相關文章：【中國經濟】IMF料中國2023年下半年才走出「清零」　籲更多刺激政策

編輯：陳韻妍

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經濟 大行報告 中國市場 汪濤 瑞銀 GDP 中國 亞洲 基建

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