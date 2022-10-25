▲ 【HSBC滙豐】滙豐：2023及24年度派息率達50% 因英鎊貶值降明年淨利息收益預測

HSBC滙豐 （00005） 在環球主要央行加息下，第三季淨利息收益85.81億美元，按年大增29.8%、按季增15.1%，抵銷費用收益淨額和其他淨收入下跌影響，全季列帳收入按年跌3%，經調整收入則升28億美元。滙豐重申，預期於2023及2024年度達致50%的派息比率。

細分淨利息收益以外營運收益，滙豐上季費用收益淨額27.83億美元，按年跌16.2%、按季跌5.3%；按公允值計入損益帳之保險業務資產和負債淨支出12.88億美元，去年同期則錄3000萬美元淨收益；受出售法國零售銀行業務入帳24億美元虧損，季內其他營業收益錄得32.21億元支出。

滙豐上調今年淨利息收益指 降明年預測

集團表示，繼續看好收入前景，並根據現時市場對環球央行利率的共識，上調今年的淨利息收益指引至320億美元。現時預期2023年的淨利息收益將至少達到360億美元，較集團於中期業績所述的指引至少達370億美元為少，反映英鎊兌美元貶值，以及貿易帳項資金成本上升的影響。會繼續監察利率的預期走勢。相信低單位數百分比的貸款增長會對業績帶來支持。

集團預期，今年的預期信貸損失提撥約為平均貸款額的30個基點。不利的宏觀經濟因素，包括通脹升溫及前景疲弱，繼續拖累環球經濟。然而，今年首9個月的第三級損失保持穩定，批發及零售組合的信貸指標相較歷史水平仍相當溫和。預期2023年有關數字將處於30至40個基點計劃範圍的偏高水平。會繼續密切留意經濟發展，包括加息的影響，以及中國內地商業房地產行業的當前發展。

續以明年起RoTE至少達12%為目標

此外，繼續按計劃將今年的經調整營業支出控制在與2021年相若的水平。仍會繼續嚴控成本，並以較2022年增長約2%為2023年的經調整成本增長目標。集團增長及轉型計劃和全球加息的影響，意味集團續以2023年起，平均有形股本回報率（RoTE）至少達到12%為目標，並預期於2023及2024年度達致50%的派息率。

儘管現時13.4%的普通股權一級資本比率低於14%至14.5%的中期目標，集團計劃通過增加收入和控制成本，以及風險加權資產和資本行動， 於2023年上半年底前重返目標範圍。回到目標範圍後，會續有效益地管理資本，並在適當情況下將過剩資本回饋股東。

【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐第三季稅前少賺42%勝預期 預期信貸損失按季擴大1.4倍

【HSBC滙豐】滙豐「考慮CEO意見後」委任新CFO、炒房行政總裁 邵偉信明年4月離開滙豐

【HSBC滙豐】滙豐：集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平 環球經濟若干部分或陷入衰退

編輯：胡學能