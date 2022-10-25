▲ 【內險股】平保擬更換首席財務官姚波 將由張智淳接任

平保 （02318） 擬更換首席財務官，公司公布將於明日（26日）召開第十二屆董事會第十二次會議，討論聘任張智淳出任公司首席財務官。如相關議案獲董事會審議通過，公司執行董事、聯席首席執行官及常務副總經理姚波將不再兼任本公司首席財務官。

不過，張智淳出任本公司首席財務官仍須取得中國銀行保險監督管理委員會核准的任職資格後方可生效。

現年46歲的張智淳於1998年7月加入平保，歷任公司企劃部總經理、中國平安財產保險股份有限公司總經理助理、財務負責人、首席投資官。她又獲得上海財經大學精算專業學士學位， 並持有中國準精算師資格證書。

此前，據內媒引述消息人士透露，姚波離任首席財務官後仍將留在平安集團，但未知其他職務是否有變。

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編輯：姚卓然