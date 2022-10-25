▲ 【HSBC滙豐】滙豐：集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平 環球經濟若干部分或陷入衰退

HSBC滙豐 （00005） 第三季業績雖勝預期，但管理層對前景仍然審慎，指俄烏戰爭持續料將令能源和糧食價格居高不下，因此目前並不清楚通脹能否於未來數月紓緩，而且各國中央銀行料繼續收緊貨幣政策，加上中國對新冠病毒的防疫政策，房地產行業前景又不明，可能導致經濟大幅下行，或會拖累環球經濟的若干部分陷入衰退。

滙豐認為，中國內地經濟活動的威脅仍然持續，當地亦繼續維持嚴厲的防控政策，這已對中國經濟、亞洲旅遊業和環球供應鏈造成不利影響，預期集團的主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前的社會互動水平。

部分國家／地區債務的可持續性成疑

隨利率上升，各國大幅增加公共開支以協助私營部門應對價格上漲，滙豐預期，已發展市場和新興市場的財政赤字或會增加，雖然已發展市場已延長主權債務的平均期限，但加息可能削弱它們的負債能力，最後或會導致部分國家／地區債務的可持續性成疑。新興市場方面，需要在美元強勢下再融資以延續到期美元債務的市場可能面對更嚴峻的困難，集團會繼續審視生活成本日增對一般操守的影響，並與主要監管機構緊密合作，確保我們在波動的市況下，能繼續符合其對金融機構活動的期望。

英國方面，英國政府最終收回之前公布的大部分財政措施，雖然有關行動有助市場暫時穩定下來，但由於政治及經濟前景不明，加上能源價格上漲可能於2023年帶來的影響，市場對英國宏觀經濟政策或仍然感到不安。

滙豐美國業務未來十年須承擔估計約達9億美元額外應課稅款

全球通脹和利率上升的預期，以及所引致的經濟不明朗，正對預期信貸損失造成影響。集團已就預期信貸損失的計算作出管理調整，以應對市場不明朗，雖然政府於新冠病毒疫情期間實施的企業和個人支援計劃大部分已經終止，這些計劃已影響到信貸損失水平，或會削弱虧損及資本模型的長遠可靠性。

美國於2022年8月透過《減低通脹法》引入15%的最低稅率，自2023年起生效。這將加快美國聯邦稅項的支付時間，並導致滙豐於未來十年須承擔估計約達9億美元的額外應課稅款。

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編輯：陳韻妍