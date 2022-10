辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬

英國前財相辛偉誠正式成新一任首相,其身家豐厚程度亦備受關注。辛偉誠入主首相府在即,將和英國首席捕鼠大臣拉里相處。拉里深知辛偉誠身家豐厚,在社交平台上「照常抽水」,要求餐單加入龍蝦及魚子醬。據報辛偉誠將成為英國歷史上首名,身家超越已故英女王的首相。

拉里(Larry)的非官方Twitter帳戶周一(24日)夜晚表示,

「辛偉誠將會成為首相,他一家都身家豐厚,所以從明日開始,我的餐單中將加入龍蝦及魚子醬。」 (Rishi Sunak is becoming Prime Minister. His family is loaded so caviar and lobster on the menu for me from tomorrow.)

帳戶隨後更發帖繼續抽水,指辛偉誠(Rishi Sunak)雖然在最近的選舉中被淘汰,但過去曾提出「聰明」想法,補貼民眾在室內進餐,導致病毒奪走成千萬人的姓名。Larry暗諷辛偉誠疫情期間「Eat Out to Help Out」的政策後,並再次強調要加入龍蝦魚子醬。

辛偉誠曾任職銀行,其太太阿克沙塔(Akshata Murthy) 更是印度最大上市軟件出口商Infosys董事長默西(Narayana Murthy)的女兒。據《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)報道,夫婦二人身家估計達7.3億英鎊(約64.76億港元),而已故英女王去年身家估計料為3.7億英鎊(約32.8億港元),兩人身家幾乎是英女王的一倍。

據悉辛偉誠夫婦財富主要來自Infosys股份,阿克沙塔自己亦擁有小型風險投資公司Catamaran Ventures UK,及約6間公司股份。兩人在英國最少擁有3個物業,在美國加州亦擁有一個價值600萬美元(約4,680萬美元)的物業。

曼徹斯特大學(University of Manchester)政治學教授Robert Ford表示,英國民眾不會認為富有是一件壞事,非常多富人亦在公眾中受歡迎。民眾關心富人會否遵守自己制定的規則,當辛偉誠出任官職時,其妻子利用其非定居英國身分未有納稅,他更被揭持有綠卡。民眾不會關注他已納稅多久,但會介意他不納稅。

