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辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬

環球社會熱點 13:09 2022/10/25

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英國前財相辛偉誠正式成新一任首相，其身家豐厚程度亦備受關注。辛偉誠入主首相府在即，將和英國首席捕鼠大臣拉里相處。拉里深知辛偉誠身家豐厚，在社交平台上「照常抽水」，要求餐單加入龍蝦及魚子醬。據報辛偉誠將成為英國歷史上首名，身家超越已故英女王的首相。

辛偉誠將晤英王成新揆 籲國會團結否則滅亡 【下一頁】

拉里（Larry）的非官方Twitter帳戶周一（24日）夜晚表示，

「辛偉誠將會成為首相，他一家都身家豐厚，所以從明日開始，我的餐單中將加入龍蝦及魚子醬。」

（Rishi Sunak is becoming Prime Minister. His family is loaded so caviar and lobster on the menu for me from tomorrow.）

帳戶隨後更發帖繼續抽水，指辛偉誠（Rishi Sunak）雖然在最近的選舉中被淘汰，但過去曾提出「聰明」想法，補貼民眾在室內進餐，導致病毒奪走成千萬人的姓名。Larry暗諷辛偉誠疫情期間「Eat Out to Help Out」的政策後，並再次強調要加入龍蝦魚子醬。

辛偉誠曾任職銀行，其太太阿克沙塔（Akshata Murthy）更是印度最大上市軟件出口商Infosys董事長默西（Narayana Murthy）的女兒。據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報道，夫婦二人身家估計達7.3億英鎊（約64.76億港元），而已故英女王去年身家估計料為3.7億英鎊（約32.8億港元），兩人身家幾乎是英女王的一倍。

卓慧思據報辭職後稱「鬆一口氣」 自掏銀包搞離別派對 【下一頁】

據悉辛偉誠夫婦財富主要來自Infosys股份，阿克沙塔自己亦擁有小型風險投資公司Catamaran Ventures UK，及約6間公司股份。兩人在英國最少擁有3個物業，在美國加州亦擁有一個價值600萬美元（約4,680萬美元）的物業。

曼徹斯特大學（University of Manchester）政治學教授Robert Ford表示，英國民眾不會認為富有是一件壞事，非常多富人亦在公眾中受歡迎。民眾關心富人會否遵守自己制定的規則，當辛偉誠出任官職時，其妻子利用其非定居英國身分未有納稅，他更被揭持有綠卡。民眾不會關注他已納稅多久，但會介意他不納稅。

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責任編輯：李俊儀

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