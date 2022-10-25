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【日本遊】專家：日本受惠於港人報復性旅遊　10月1周內有1萬港人到訪日本

商業 13:50 2022/10/25

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有觀點認為，雖然各航空公司將迅速增加班次，但要滿足需求仍有難度。（法新社圖片）

日本政府自10月11日起放寬新冠疫情的口岸管理、解禁自由行，香港也取消了入境時的酒店隔離，本港因此再次出現赴日本旅遊的熱潮。有日本專家認為，日本可從香港人的報復性旅遊中受益。

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今年1月至8月香港赴日遊客僅為5900人，與疫情前的2019年同期相比減少了99.6％，但行業推算顯示，在10月11日起1周內，有1萬人以上到訪日本。香港的旅遊預訂網站「Klook」的統計顯示，在日本宣佈放寬口岸管理後，日本相關的搜索與上周相比激增至11倍，熱門目的地為東京、大阪和沖繩。

多商務艙預約

此外，各航空公司為了爭取香港赴日本的旅遊需求，已開始增加班次。香港國泰航空自11月起每天飛羽田機場，自12月起重啟每週4班的札幌航線。香港快運航空除了成田、大阪、福岡之外，亦自10月起恢復了飛往沖繩和名古屋的航班。該公司首席執行官CEO吳潔文表示，飛日本航班到10月底達到每週50班，到12月增至每週120班。

供應遠大於求

日本航空（JAL）的香港支店長速水孝治表示：「自日本10月放寬限制之後，預訂蜂擁而至，10月11日至31日航班的預約在2周內增加約1400單以上，預計9成以上為香港人，商務艙的預約也很多」。

有觀點認為，雖然各航空公司將迅速增加班次，但要滿足需求仍有難度。香港旅遊促進會的總幹事崔定邦指出，香港人競相購買赴東京和大阪的機票，赴日本的航班不足成為大問題，聖誕季的經濟艙往返票價已漲至1.8萬至2萬港元。

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責任編輯：李智美

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