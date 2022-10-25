【蘋果加價】版權成本上升　Apple Music、Apple TV+月費上調

▲ 蘋果今（25日）宣布，三大服務方案將加價。

繼YouTube Premium大規模加價後，蘋果（Apple）宣布，即日起美國地區Apple Music、Apple TV+及Apple One月費將上調至少1美元（約7.8港元）不等。

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蘋果今（25日）宣布，三大服務方案將加價。Apple Music的個人版價格由以往的每月9.99美元（約78港元），加至每月10.99美元（約86港元）；家庭版月費則由14.99美元（約118港元），加至16.99美元（約133港元）。Apple TV+月費由以往的4.99美元（約39港元），加至6.99美元（約55港元）；年費則由每年49.99美元（約392港元），加至69.99美元（約549港元），加幅達40%。

此外，將Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、iCloud+、News+和Fitness+整合在一起的訂閱服務Apple One亦一同加價，其個人版、家庭版和Premier版的新月費分別為16.95美元（約133港元）、22.95美元（約180港元）和32.95美元（約259港元）。

蘋果表示，Apple Music價格上調是因為版權成本增加，但相對地，音樂人們亦可以從中獲取更多收入，平台亦會持續推出更多新功能。雖然是次加價只適用於美國地區的用戶，但市場預測，其他地區的收費亦會隨之調整，確實詳情仍有待蘋果公布。

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責任編輯：殷凱怡

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