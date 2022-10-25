美民主黨眾議員去信拜登 要求促成俄烏和談停止戰爭

俄羅斯與烏克蘭和談一度有進展，但烏國總統澤連斯基早前已表明不會再與俄國總統普京談判。美國民主黨30名眾議員周一（24日）去信總統拜登，要求美國改變對俄鳥戰爭的方針，加強推動外交作用，協調雙方停戰。

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由進步派民主黨眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）率領發出的信中表明，就俄烏戰爭對烏克蘭及全球造成的損害，以戰爭潛在升級危機下的可能災難性後果，相信按烏克蘭﹑美國及全球的利益下，應該尋求停止延長戰爭。

眾議員希望，華府在向烏克蘭持續提供軍事及經濟支援的同時，加上積極外交推動，加強尋求建立實質停戰的架構。部分共和黨人已表明，一旦中期選舉後重掌國會控制權，將收緊對烏克蘭的援助。

信中指出，眾議員憂慮美國未有與俄方展開經常對話，為停止俄烏戰爭作出更多付出。但拜登（Joe Biden）政府明言，烏克蘭身為自主國家有權決定自身命運，包括何時及如何與俄羅斯展開談判。

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國務院發言人普賴斯（Ned Price）就信件表示，現時美國持續從烏方伙伴口中提及，俄烏戰爭只會在外交斡旋及對話中停止，美方亦從未收到任何消息指俄方拒絕準備參與外交層面對話或交流。

白宮發言人柯比（John Kirby）表示，華府感謝眾議員對俄烏戰爭的憂慮，但重申烏克蘭必須主導任何外交成員。柯比指美國不會在烏方代表缺席下，與俄羅斯領導層展開任何對話，同時稱如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）決定撤兵，戰爭今日便可終結。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）早前簽署法令，排除與普京商討的可能。澤連斯基表明不可能與普京就和談展開對話，但未排除與俄羅斯商討停戰和談。

自2月24日俄烏戰爭開始以來，美國向烏克蘭提供約660億美元（約5,181億港元）武器裝備﹑軍事援助﹑人道及經濟支援。

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責任編輯：吳漢培