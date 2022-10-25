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拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）

環球社會熱點 12:09 2022/10/25

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美國總統拜登即將踏入80歲生日，他近日接連作出奇怪舉動，外界愈益憂慮其健康狀況。Twitter流傳影片顯示，拜登周一（24日）出席白宮植樹活動後，本應返回白宮辦公室，但他卻停留在原地踱步，需要保安指示如何離開。

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拜登（Joe Biden）屬美國是史上最年長總統，自上任至今，拜登屢次發生口誤或失神情況。拜登與第一夫人吉爾（Jill Biden）周一在白宮參加植樹活動，以紀念白宮管理員哈尼 （Dale Haney）工作50周年。

眾人完成植樹後，拜登和吉爾與哈尼等人寒暄一番，他們握手後準備離開。Twitter有影片顯示，當工作人員及哈尼準備從右方離開時，拜登打算跟隨他們。但他突然停留在原地轉圈，一面茫然地問保安「我哋去邊？」（where do we go？）

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保安指引拜登轉向左方離開，他高呼「原本想行另一條路」。保安此時回應指，拜登可選擇走相反方向，稱總統想做什麼都可以。拜登最終轉身跟隨工作人員返回白宮；至於吉爾則表現清醒，無需保安帶領下獨自離開。

拜登上周六（15日）在賓夕法尼亞州演講時亦發生類似情況。他結束講話後亦忘記離開舞台方向，要向台下保安求救。

拜登上月在聯合國發表演話後，準備離開講台。但他突然停下腳步，一臉困惑地環顧四周，更開口示意問台下職員如何離開。

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責任編輯：郭麗明

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