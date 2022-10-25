【HSBC滙豐人事】滙豐「考慮CEO意見後」委任新CFO、炒房行政總裁　邵偉信明年4月離開滙豐

▲ 【HSBC滙豐】滙豐委任新CFO、炒房行政總裁 邵偉信（圖）明年4月離開滙豐

HSBC滙豐 （00005） 今日公布第三季季績，並同時公布高層變動，滙豐現任財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）將於12月31日退任集團財務總監及執行董事，並於2023年4月離開滙豐。滙豐繼而宣布，委任環球銀行及資本市場聯席主管艾橋智 （Georges Elhedery） ，接替邵偉信的集團財務總監及執行董事職務，2023年1月1日起生效，高國揚 （Greg Guyett） 則獲委任為環球銀行及資本市場行政總裁，即時生效。

滙豐：作好部署加快改善業績 考慮CEO意見後委任新CFO

滙豐表示，

過去3年作出多項改革，該行現已變得更具效率和競爭力，領導層已將業務重新定位，退出低效益和非策略性範疇，嚴格控制成本，並投資於增長領域，未來會堅定不移地執行策略、控制開支和提升盈利。

滙豐續指，該行已作好部署，加快改善財務業績，為股東提供更佳回報。 隨著集團的三年改革計劃進入尾聲，董事會藉機檢討行政委員會的組成，進一步加強在長遠人才繼承方面的規劃。

滙豐董事會經考慮集團行政總裁的意見後，決定批准委任新的集團財務總監，並整合環球銀行及資本市場業務的領導角色。

邵偉信上任3年多後離任 艾橋智屬滙豐自家培養

邵偉信於2019年出任滙豐財務總監，加入該行不久，經歷滙豐業績低潮、前行政總裁范寧突然離任，當時一度傳為行政總裁人選，但最終由原任環球工商金融行政總祈耀年（Noel Quinn）先擔任臨時CEO、後「坐正」集團行政總裁。

邵偉信任期內遇上不同挑戰，除了3年間協助滙豐出售多項非核心資產減磅重組，滙豐2020年陷入英國剎停派息風波，股價一度跌穿30港元的低位，今年遇上單一最大股東平保 （02318） 發起要求分拆亞洲業務，管理層一直堅持全球網絡具價值。

加入該行僅3年多即宣布離任，邵偉信在聲明指，榮幸能夠成為滙豐高級領導團隊一員，於過去數年帶領集團徹底扭轉營運業績。

下任滙豐CFO艾橋智現年48歲，與邵偉信從蘇格蘭皇家銀行集團空降不同，艾橋智在滙豐內任職多年，現時為環球銀行及資本市場聯席主管，2010年至19年間則主要在中東、北非和土耳其市場出任滙豐投行高層。

滙豐集團行政總裁祈耀年稱：

艾橋智是一名傑出領袖，擁有豐富的環球業務和主要地區領導經驗，在推動增長和改革以至業務執行 方面往績卓著，並具備所需的專業和策略才能，是擔任集團財務總監和繼續推展董事會策略的理想人選。 邵偉信在任期間取得多項成果，表現出卓越的專業精神，我謹此向他致敬，並感謝他在這段反覆多變 期間，對滙豐的發展方向思慮周詳、建樹良多。邵偉信在大幅重整滙豐策略和改善業績，以至改革財務 職能方面舉足輕重。他並協助推動滙豐成為一家對傷健人士更加包容的銀行。我們謹此祝願他日後事業順景。

滙豐：向邵偉信發41.8萬英鎊代通知金

據滙豐提供的資料，滙豐與邵偉信明年4月底終止僱傭關係後，自離職日期起計至2023年 10月25日（通知期終止之日）期間，邵偉信將可獲得本公司的基本薪金和退休金津貼代通知金，最高達 417,885 英鎊。代通知金將於離職日期後不久支付。邵偉信亦將就任何未予履行的通知期收取固定酬勞津貼。

邵偉信離職後設有「冷河期」安排，即自離職日期起計一年內不在預先界定為競爭對手的金融服務公司擔任任何職務。

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編輯：麥德銘