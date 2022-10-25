【滙豐控股5】滙豐上季稅前盈利按年跌42% 邵偉信將離任CFO

滙豐控股(00005)公布上季業績。列賬基準除稅前利潤減少42%⾄31億美元。集團2022年第三季業績已計及重新分類法國零售銀行業務至持作出售⽤途後錄得的24億美元減值，以及預期信貸損失及其他信貸減值準備（「預期信貸損失」）錄得的提撥淨額 （2021年第三季則錄得撥回淨額）。淨利息收益繼續強勁增長。經調整除稅前利潤增加18%至65億美元。

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滙豐繼續看好收入前景，並根據現時市場對環球央行利率的共識，上調2022年的淨利息收益指引至320億美元。我們現時預期2023年的淨利息 收益將⾄少達到360億美元，較集團於中期業績所述的指引⾄少達370億美元為少，反映英鎊兌美元貶值，以及貿易賬項資金成本上升的影響。我們會繼續監察利率的預期⾛勢。相信低單位數百分比的貸款增⻑會對我們的業績帶來支持。

在增長及轉型計劃和全球加息的影響，滙豐繼續以2023年起平均有形股本回報率⾄少達到12%為⽬標，並預期於2023及2024年度達致 50%的派息率。%的派息率。儘管現時13.4%的普通股權⼀級資本比率低於14%⾄14.5%的中期目標，集團計劃通過增加收入和控制成本，以及風險加權資產和資本行動， 於2023年上半年底前重返目標範圍。

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另外滙豐公布一系列高層人事變動。委任環球銀行及資本市場聯席主管艾橋智 (Georges Elhedery) 為集團財務總監及董事會執行董事，2023 年 1 月 1 日起生效 。另一聯席主管高國揚 (Greg Guyett) 則成為環球銀行及資本市場行政總裁，即時生效。邵偉信將於 12 月 31 日退任集團財務總監及執行董事，並於 2023 年 4 月離開滙豐。

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