【券商點睇】以價換量提升市佔率 華潤水泥業績承壓

華潤水泥（01313）第三季收入按年下降 24%至 80.8億元；歸母淨利潤下降 98%至 3,291.8萬元。興業國際證券認為，地產新開工恢復仍乏力，基建投資加速落實，提振水泥需求有所改善，第三季公司水泥自產自銷部分出貨量按年增長2.5%，但價格回落明顯，水泥與熟料噸毛利下滑至16元。

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該行又認為，公司仍在加緊加大收購力度，積極推進骨料業務，並布局結構建材及新材料等產業鏈延伸，為支持資本開支，第三季新增銀行貸款合計64.2億元。截至9月底，借貸比率上升至32.5%，帳面現金28.5億元。

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另外，公司堅持靠滿產滿銷戰勝挑戰，這孕育著2至3年後的系統性大機會。近期，華潤水泥併購動作積極，以「底」來算，不宜對其過度悲觀。該行預計公司2022至2024年歸母淨利潤變幅分別為-46.3%、10.3%和6.8%，現價對應今明兩年預測市盈率為5.8倍及5.3倍，目標看5.3元。

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撰文：林衛