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【港元拆息】1個月HIBOR連升10日見3.06厘　續創近14年高　

股市 12:12 2022/10/25

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【港元拆息】1個月HIBOR連升10日　續創近14年高　

香港銀行公會公布，最新香港銀行同業拆息 （HIBOR）全綫向上，與按揭利率相關的一個月拆息報3.06566厘，連升10天，續創14年高。而隔夜拆息升0.119個基點，報1.8175厘。

至於1星期HIBOR升5.018個基點至2.28661厘；3個月期HIBOR升6.75個基點至4.38506厘；6個月期HIBOR升4.536個基點至4.72226厘；12個月期HIBOR升2.006個基點至5.14833厘。

年期 10月25日HIBOR（厘） 單日變幅（厘）
隔夜 1.81750 +0.00119
1星期 2.28661 +0.05018
2星期 2.58881 +0.09863
1個月 3.06566 +0.04881
2個月 3.36821 +0.03809
3個月 4.38506 +0.0675
6個月 4.72226 +0.04536
12個月 5.14833 +0.02006

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【港元定存】港元定存最高息8.8厘 最後召集倒數7天

編輯：姚卓然

拆息 香港物業 港元 香港銀行公會

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