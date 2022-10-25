【港元拆息】1個月HIBOR連升10日見3.06厘　續創近14年高　

上一篇文章
【盈警盈喜】優品360料上半財年純利大增至少2.5倍 期內中港澳零售店舖淨增加15間
香港銀行公會公布，最新香港銀行同業拆息 （HIBOR）全綫向上，與按揭利率相關的一個月拆息報3.06566厘，連升10天，續創14年高。而隔夜拆息升0.119個基點，報1.8175厘。
至於1星期HIBOR升5.018個基點至2.28661厘；3個月期HIBOR升6.75個基點至4.38506厘；6個月期HIBOR升4.536個基點至4.72226厘；12個月期HIBOR升2.006個基點至5.14833厘。
|年期
|10月25日HIBOR（厘）
|單日變幅（厘）
|隔夜
|1.81750
|+0.00119
|1星期
|2.28661
|+0.05018
|2星期
|2.58881
|+0.09863
|1個月
|3.06566
|+0.04881
|2個月
|3.36821
|+0.03809
|3個月
|4.38506
|+0.0675
|6個月
|4.72226
|+0.04536
|12個月
|5.14833
|+0.02006
相關文章：
【港元拆息】1個月HIBOR升穿3厘、創14年高 1年期創16年高 經絡料本港11月加P約0.25厘（第二版）
編輯：姚卓然