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【港元定存】虛銀livi bank上調港元定存息、12個月年息4厘　門檻20萬、新舊客可用

Hot Talk 12:00 2022/10/25

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【港元定存】虛銀livi bank上調港元定存息、12個月年息4厘　門檻20萬、新舊客可用

港元拆息持續抽高下，12個月HIBOR已升穿5厘關口，銀行港元定存息率也逐步走高。虛擬銀行livi bank十日內再度上調港元定期存款年利率，不論新舊客戶，存款額達20萬元或以上，12個月存息突破4厘，4個月存息更勁加1厘至3.5厘。

livi bank 是次港元定存加息集中在存款額達20萬元的用戶，存款額20萬以下的未有改變，有關變動如下。

2022年10月25日起：

存款期 年利率
500至199,999港元 20萬港元或以上*
1個月 0.45%
3個月 1.50%
4個月 1.80% 2.5%->3.5%
6個月 2.20% 3.3%->3.8%
9個月 2.30% 3.6%->3.9%
12個月 2.40% 3.8%->4.0%

livi bank 表示，每筆定存的存款額不設上限，惟每位客戶的最高總定期存款額仍為1000萬港元。

1年港元定存最高4.6厘 存百萬賺息4.6萬 4厘選擇多，詳情可見【下一頁】

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【港元定存】港元定存最高息8.8厘 最後召集倒數7天

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編輯：麥德銘

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livi Bank 定期存款 虛擬銀行 港元定期存款
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