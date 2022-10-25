【港元定存】虛銀livi bank上調港元定存息、12個月年息4厘 門檻20萬、新舊客可用
Hot Talk 12:00 2022/10/25
港元拆息持續抽高下，12個月HIBOR已升穿5厘關口，銀行港元定存息率也逐步走高。虛擬銀行livi bank十日內再度上調港元定期存款年利率，不論新舊客戶，存款額達20萬元或以上，12個月存息突破4厘，4個月存息更勁加1厘至3.5厘。
livi bank 是次港元定存加息集中在存款額達20萬元的用戶，存款額20萬以下的未有改變，有關變動如下。
2022年10月25日起：
|存款期
|年利率
|500至199,999港元
|20萬港元或以上*
|1個月
|0.45%
|3個月
|1.50%
|4個月
|1.80%
|2.5%->3.5%
|6個月
|2.20%
|3.3%->3.8%
|9個月
|2.30%
|3.6%->3.9%
|12個月
|2.40%
|3.8%->4.0%
livi bank 表示，每筆定存的存款額不設上限，惟每位客戶的最高總定期存款額仍為1000萬港元。
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編輯：麥德銘