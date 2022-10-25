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【券商點睇】未來派息率或超市場預期 中移動靠穩字取勝

股樓投資 13:02 2022/10/25

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國泰君安發表中移動（00941）的研究報告，維持61.5元的目標價和「買入」評級，主要因公司穩步上升的盈利能力和強勁的現金狀況，預計未來派息將超過市場預期，目標價相當於2022至2024年市盈率9.5倍、8.7倍和8.1倍。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

早前，中移動公布首三季業績符合該行預期。期內，通信服務收入穩步增長，按年上升8.3%至6,201億元（人民幣，下同）；銷售產品及其他收入大幅上升36.4%。國泰君安預計，第四季移動用戶數仍將小幅增長，而移動ARPU將相對穩定。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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另一方面，由於帶寬升級以及增值應用的滲透，料寬帶綜合ARPU仍將上升；另家庭市場收入亦會穩步上升。鑑於強勁的市場需求、公司的持續投資和雲網融合實力，預計DICT收入仍將強勁增長。該行估計，中移動未來派息水平可能會超過市場預期，雖然EBITDA利潤率將按年下降，但EBITDA仍有機會上升，同時股東淨利將穩步上升。

【同場加映】溫股知新：恒指初步回穩 好股仲係難搵

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撰文：林衛

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中國移動（00941） 目標價 港股 派息 買入

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