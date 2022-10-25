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【贏家點睇】國內冠軍基金經理披露持股 重倉能源中海油有份

股樓投資 12:52 2022/10/25

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據內地報道，冠軍基金經理萬家基金副總經理黃海在第三季進一步增持，重倉股以油氣、煤炭股為主，中海油（滬：600938）亦有份。Wind數據顯示，截至周一（24日），黃海目前管理3隻基金產品，分別是萬家宏觀擇時多策略、萬家新利和萬家精選，基金年初至今的收益率分別為57.3%、51.1%和42.9%，穩居主動權益基金前三席。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

今年中港股市不振，黃海於第三季不止沒有大幅更換十大重倉股，而是增加了此前的持股數量，持股最高的三隻股票分別是中國海油、潞安環能（滬：601699.SH）和山西焦煤（深：000983）。截至第三季末，萬家宏觀擇時多策略持有股票總市值為17.12億元（人民幣，下同），佔基金淨值比例為91.88%，較第二季末提升2.11個百分點；萬家新利持有股票總市值為9.46億元，佔基金淨值比例為91.96%，較第二季末提升1.69個百分點；萬家精選持有股票總市值為9.68億元，佔基金淨值比例為91.96%，較第二季末提升3.04個百分點。

【延伸閱讀】第4季部署：大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈，請按【見下頁

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黃海指出，基金延用了去年底的判斷和策略，主要布局在低估值、高派息、業績穩定性較高的價值股。第三季適度增加了油氣行業的權重，同時降低地產的權重，又增加了消費、金融、建築等其他行業的配置，而後者股價的超跌帶來了較好的布局機會。

【同場加映】溫股知新：恒指初步回穩 好股仲係難搵

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撰文：林衛

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