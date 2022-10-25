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【HSBC滙豐】滙豐尾市曾穿40元　第三季稅前少賺42%、預期信貸損失按季擴大1.4倍

股市 15:46 2022/10/25

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【HSBC滙豐】滙豐第三季稅前少賺42%勝預期　預期信貸損失按季擴大1.4倍　不派息

HSBC滙豐 （00005） 第3季列帳基準收入116.16億美元遜預期，按年少3.3%。列帳基準稅前利潤31.47億美元，按年少41.8%，惟勝預期。一如市場預期，滙豐於第3季不派息。滙豐午後轉跌，尾市一度跌穿40元，低見39.75元，最新跌4.5%，報40.2元。

該季母公司普通股股東應佔利潤為19.13億美元，按年跌46%。淨利息收益率1.57%，按年增38個基點、按季增22個基點。每股基本盈利0.1美元，按年少44.4%、按季少64.3%。該季錄得10.75億美元預期信貸損失（ECL），按季擴大1.4倍，而去年同期為淨回撥6.59億美元，集團指，ECL當中包括反映經濟更趨不明朗、通脹、利率上升及中國內地商業房地產行業現行發展的準備。

滙豐承認為單一內房項目大撥備 一文看清滙豐業績重點，可見【下一頁】

滙豐委任新CFO及炒房行政總裁【下一頁】

集團指，第3季績已計及重新分類法國零售銀行業務至持作出售用途後錄得的24億美元減值，以及預期信貸損失及其他信貸減值準備錄得的提撥淨額。列帳基準收入減少，反映計劃出售法國零售銀行業務的減值，以及貨幣換算的不利影響10億美元。然而，所有環球業務的淨利息收益均因利率上升而增加。集團經調整收入增加28%，達到143億美元。

出售法國零售銀行致CET1降

普通股權一級資本（CET1）比率為13.4%，按季跌0.2個百分點，當中包括重新分類法國零售銀行業務至持作出售用途所產生的0.3個百分點影響，以及孳息曲線變陡導致金融工具錄得的權益虧損擴大所導致的0.1個百分點影響。第3季，集團平均有形股本回報（年率）為7.8%。

集團行政總裁祈耀年表示，第3季維持強勁動力，並為集團締造良好業績。在策略的推動下，三大環球業務都錄得良好的有機增長，淨利息收益隨著利率上升而增加。儘管面對通脹壓力，仍然致力嚴控成本，並繼續按進度達致2022及2023年的成本目標。集團專注執行各項計劃，力求自2023年起達到至少12%的回報目標，從而增加股東分派。

該行早前綜合17家券商預測顯示，第三季集團列帳基準收入為121.6億美元，按年增1.2%，預測該行該季約有逾8億美元的預期信貸損失，去年同期則有逾6億美元淨回撥。季內稅前盈利預測料僅錄24.52億美元，按年減少54.6%。

【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務

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編輯：胡學能

港股 派息 滙豐控股（00005） 業績公布 美元

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