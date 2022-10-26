巨子生物正在招股：業內領先地位穩固 加碼國產美妝發展提速

隨著居民生活水平的提高、居民對皮膚護理的重視及消費者對高品質產品的需求日益多元化等因素驅動下，皮膚護理成為市場新趨勢，迎來發展風口期。巨子生物控股有限公司（「巨子生物」，股份代碼：2367.HK）已於昨日啟動全球發售，由高盛和中金公司聯席保薦，目前招股正在進行中。

巨子生物是中國基於生物活性成分的專業皮膚護理產品行業的領軍者。公司設計、開發和生產以重組膠原蛋白為關鍵生物活性成分的專業皮膚護理產品，亦開發和生產基於稀有人参皂苷技術的保健食品。憑藉多年來在生物活性成分方面的研發經驗以及一體化商業模式，按零售額計，巨子生物位列2021年中國第二大專業皮膚護理產品公司，同時從2019年起連續三年為中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理產品公司。

強大的端到端製造平台 企業發展前路可期

端到端的終端産品製造平台，是巨子生物從同行其他競爭對手中脫穎而出的重要優勢之一。作為全球最早實現量產重組膠原蛋白產品和中國最早五種稀有人參皂苷中每種均實現量產的公司，巨子生物依託深厚的專業知識建立了端到端的上市產品製造平台。

招股書顯示，生物活性成分是巨子生物品牌和產品的核心，且解决了重組膠原蛋白商品全球商業化的效率問題。目前，巨子生物的重組膠原蛋白産能爲每年10,880.0千克，是全球範圍內擁有最大重組膠原蛋白產能的公司之一，純度爲99.9%，達醫療級材料的行業標準。

得益於此，巨子生物順利從同行其他競爭對手中脫穎而出，佔據了行業領先地位。據弗若斯特沙利文資料，巨子生物是全球首家實現量產重組膠原蛋白護膚產品的公司，其專有重組膠原蛋白技術在中國獲得行業內首個發明專利授權。同時，公司亦是中國首家獲得重組膠原蛋白產品醫療器械註冊證的公司，競爭壁壘增厚。

研發優勢打造發展護城河 盈利能力快速增長

業內領先優勢的建立，同樣離不開巨子生物雄厚的研發實力。據悉，巨子生物擁有一支由124名成員組成的研發團隊，佔所有雇員總數的14.8%。目前，巨子生物擁有79項專利及待決專利申請、包括106項SKU的多樣化產品組合及102種在研產品的強大管線。同時，作爲膠原蛋白行業乃至中國生物醫用材料領域的領軍人物之一，公司執行董事范博士是中華人民共和國醫藥行業標準《重組膠原蛋白》起草專家，更作為發明家榮獲國家技術發明獎二等獎及中國專利金獎。

聚焦研發力和產品力的同時，巨子生物維持了高質量的業績增長。數據顯示，2019年至2021年，公司收入分別為人民幣9.57億元、11.90億元及15.52億元，複合年均增長率約27.39%；截至2022年5月30日止五個月，收入和毛利潤分別達人民幣7.23億元和6.15億元，同比增長38.9%和37.3%；淨利潤方面，過去三個年度公司淨利率一直維持在50%以上，2022年前五個月淨利潤為人民幣3.14億元，盈利能力強勁。

在行業大勢向好推動下，越來越多企業乘東風而起，優秀的經營業績、一體化的商業模式等突出優勢，也助力巨子生物順利敲開香港資本市場的大門。未來，巨子生物將繼續以行業開拓者的姿態，堅持提升研發能力、夯實產品力、擴大品牌影響力，引領國內美妝市場加快發展步伐。

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