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【投身科技】Google於以色列設立高科技學院　資助弱勢社群成科技專才

科技 12:00 2022/10/25

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Google會以獎學金形式，資助以色列當地的弱勢社群，包括婦女、埃塞俄比亞人和阿拉伯人等，成為該學院的學生。（法新社）

以色列近年積極發展高科技行業，但由於技術人員嚴重短缺，導致數以萬計的職位無法填補。為培訓更多當地科技人才，Google宣布將於以色列的Reichman University成立高科技學院，提供一系列科技課程，並會資助當地的弱勢社群成為科技專才。

【七人欖球賽】「全黑隊」新西蘭加速數碼轉型　提升球隊營運及球迷體驗

Google表示，高科技學院會提供電腦編程、軟件測試、商業開發、銷售和數據分析等課程，而完成課程的學生將獲得學位學分。此外，Google也會以獎學金形式，資助當地的弱勢社群，包括婦女、埃塞俄比亞人和阿拉伯人等，成為該學院的學生。

【NaaS】混合工作增網絡安全需求　逾90% CEO支持「網絡即服務」模式

根據當地媒體《Israeli Tech Review》資料，在2022年上半年，以色列科技公司籌集近100億美元（約780億港元）的投資，而科技行業亦佔以色列經濟活動約15%，每年平均有數百間初創公司成立。

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責任編輯：陳卓賢

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