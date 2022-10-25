【投身科技】Google於以色列設立高科技學院　資助弱勢社群成科技專才

▲ Google會以獎學金形式，資助以色列當地的弱勢社群，包括婦女、埃塞俄比亞人和阿拉伯人等，成為該學院的學生。（法新社）

以色列近年積極發展高科技行業，但由於技術人員嚴重短缺，導致數以萬計的職位無法填補。為培訓更多當地科技人才，Google宣布將於以色列的Reichman University成立高科技學院，提供一系列科技課程，並會資助當地的弱勢社群成為科技專才。

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Google表示，高科技學院會提供電腦編程、軟件測試、商業開發、銷售和數據分析等課程，而完成課程的學生將獲得學位學分。此外，Google也會以獎學金形式，資助當地的弱勢社群，包括婦女、埃塞俄比亞人和阿拉伯人等，成為該學院的學生。

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根據當地媒體《Israeli Tech Review》資料，在2022年上半年，以色列科技公司籌集近100億美元（約780億港元）的投資，而科技行業亦佔以色列經濟活動約15%，每年平均有數百間初創公司成立。

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責任編輯：陳卓賢